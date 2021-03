Jeff Skinner – průšvih za 1,5 miliardy

Bývalý redakční kolega na jaře 2019 utrousil: „Nemám rád hráče, kteří se nápadně zlepšují poslední rok smlouvy.“ Jako by to tušil. Skinnerův ročník 2018-19 byl nečekaně dobrý. Sklidil po něm odměnu a pak výkonnostně povadl.

Na jaře 2019 poprvé v kariéře nastřílel 40 branek. Proti předešlému roku se zlepšil ze 49 na 63 bodů. Po sezóně podepsal s Buffalem lukrativní osmiletý kontrakt na 72 miliónů dolarů. Přepočítávání na koruny je s ohledem na různé platové hladiny a odlišné životní náklady zavádějící, ale budiž. Při současném kurzu je to přes 1,5 miliardy korun!

Od té doby Skinnerova hvězda padá. A to až nečekaně strmě.

Rok bez gólu

Svůj poslední gól vstřelil 29. února. Jak asi víte, tento rok měl únor jen 28 dnů. Ano, Skinnerův poslední brankový zápis je víc než rok starý! Na konci letošního února byl tři zápasy jen mezi zdravými náhradníky, načež se minulý víkend vrátil do sestavy. Vynechané duely ho pochopitelně netěšily. Chyby by měl přitom hledat hlavně sám v sobě.

První rok v Buffalu 2018-19 pod Philem Housleym nastupoval vedle Jacka Eichela a Sama Reinherta. Těch víc než 800 minut vedle Eichela ve hře pět na pět vedlo k osobnímu maximu v počtu nastřílených branek (40) a vyrovnanému osobáku v počtu bodů (63). Od příchodu Ralpha Kruegera spolu ti dva tolik nehrají. Loni naskakoval Skinner hlavně s Marcusem Johanssonem a Vladimírem Sobotkou nebo Evanem Rodriquezem a Conorem Shearym.

Snaha rozložit útočnou sílu do víc formací odhalila krutou pravdu. Skinner bez podpory nebezpečnou zbraní není. Zoufale mu poklesla úspěšnost střelby. Do šancí se dostává, ale nedokáže je zúročit. Statistická položka „očekávaných“ gólů ani zdaleka nekoresponduje se skutečností. Důvod může být nedostatečná podpora od spoluhráčů nebo totálně nalomená psychika.

Otázky na eventuální přestup Skinner odmítá. „Ne. Miluju to tady,“ řekl minulý týden. Se stropovou zátěží devět miliónů ročně se o něj asi ostatní kluby ani rvát nebudou. Od chvíle, kdy ho trenér posadil na tribunu, čelí novinářským mikrofonům víc než obvykle.

„Snažím se týmu pomáhat, jak jen umím. To je můj hlavní cíl. Trenér samozřejmě dělá to samé. Má dalších 23 hráčů, o které si dělá starosti. Je to týmový trenér. Já jen chci hrát.“

Napovídal toho hodně. Taky třeba, že vysedáváním mimo dění se nic nového nenaučí. V jeho slovech se zrcadlí frustrace. Od návratu do sestavy odehrál tři zápasy, bodem nepřispěl. Výsledky 0:3, 0:3, 2:3 usvědčují z impotence i většinu jeho spoluhráčů.

Ralph Krueger na adresu stagnujícího hráče prohlásil, že pauzu zvládnul „profesionálně“. Připomněl, že celý tým se musí držet principů, které mu vštěpuje. Vazba Krueger – Skinner každopádně asi není v pořádku. Skinnerovi poklesl čas na ledě. Trenér mu nevěří, hráč mu nedává k důvěře důvod.

„Je potřeba se pohnout vpřed,“ přeje si hokejista.

Připomeňme, že smlouva aktuálně osmadvacetiletého forvarda trvá do roku 2027, kdy mu bude 35 let. Po celou dobu bude odkrajovat z platového stropu devět miliónů dolarů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+