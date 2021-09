Jak je na tom Seguin? Po sezoně na marodce by měl být fit

Dallas hlásí posilu pro nadcházející sezonu, nicméně v trochu jiném smyslu. Do sestavy by se měl vrátit produktivní útočník Tyler Seguin, který drtivou většinu minulého roku strávil na marodce. Když se vám po dlouhé době vrátí hráč takového kalibru, jistě se to jako posílení označit dá.

V loňském ročníku National Hockey League nastoupil k pouhým třem zápasům. Víc toho ale Tyler Seguin nestihl.

Devětadvacetiletého Kanaďana zastavila operace kyčle, kterou si zranil během play-off v roce 2020. Tehdy Stars došli až do finále a na Seguinovu adresu se z některých směrů snášela kritika, že týmu nepomohl více. I přes zdravotní potíže ale v šestadvaceti zápasech nasbíral třináct kanadských bodů.

Zmíněnému lékařskému zákroku se podrobil začátkem listopadu minulého roku. Do hry byl schopen se vrátit až v květnu, nicméně ani tehdy nebyl ještě 100% zdravotně v pořádku. Přesto ve zmíněných třech zápasech nastřílel dvě branky.

Kromě Seguina postrádali Stars většinu sezony i ruského útočníka Alexandera Radulova, jenž odehrál jedenáct zápasů. To se pochopitelně promítlo do výkonů celého týmu. Stars nenavázali na úspěšnou sezonu před tím, tentokráte se totiž ani nedostali do vyřazovací části.

Před nadcházející sezonou ale může panovat v táboře Stars optimističtější nálada. Seguin by měl být na start sezony plně připraven.

„Můžu říct, že už jsem schopen dělat 98 % věcí v posilovně, což je určitě skvělé. Vzalo to hodně času se dostat do této fáze. Jsou tu stále takové obtěžující činnosti, třeba sprint, ale na ledě už se cítím víceméně normálně,“ prozradil v rozhovoru pro The Athletic.

Aby toho nebylo málo, potkal muže s číslem 91 na zádech koronavirus. Byť má za sebou dvě dávky vakcíny, stejně si v posledních týdnech poležel v posteli a podle vlastních slov stále postrádá čich. Přesto každý den dělá pokroky.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+