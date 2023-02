Horší první půlka zapomenuta. Makar a spol. hledí dopředu

První polovina sezony rozhodně nešla dle představ. Colorado bylo zvyklé vyhrávat, nicméně více než často se muselo spokojit se ztrátou. Jasným argumentem, proč se tak dělo, jsou zranění, nicméně i po nich chvíli trvalo, než se Avalanche dali zase dohromady. Minulost ale nechávají být, jde se dopředu.

Cesta za obhajobou titulu začíná s trochou nadsázky teď. Coloradu patří druhá divoká karta, a to hlavně zásluhou posledních týdnů. Dalo by se říct, že pauza přišla skutečně nevhod, jelikož před ní hrála Makarova parta skvěle.

Sedm výher z osmi utkání, 33 vstřelených branek proti 15 inkasovaným nebo parádní bilance v oslabení (17 ubráněných z 19).

„Tým se dal po zraněních zase dohromady, jsme schopní to zopakovat,“ naráží Cale Makar na zisk Stanley Cupu. „My sami si to nepotřebujeme říkat, víme to. Jediné, co potřebujeme, je hrát na našem levelu delší dobu.“

Pro někoho to může znít namyšleně, pro druhého je to zase ukázka sebevědomí. Je však jasné, že když jednou vyhrajete Stanley Cup, křídla vám pořádně narostou. „Souhlas, můžeme vyhrát znovu. Jsem si tím jistý, je to náš cíl,“ burcuje i MacKinnon.

Klíčem je pochopitelně zdraví. Ač se marodka Avalanche už podstatně smrskla, stále jsou na ní borci, kteří citelně chybí. Jedničkou na seznamu je pochopitelně kapitán Landeskog, citelné jsou ale i ztráty beků Byrama a Mansona či nedávné zranění Valerije Ničuškina.

„Možná to bude znít jako výmluva, ale je to tak. Když se hráči zraní, je to, jako by byli vyměněni pryč za nikoho. Je vždycky fajn, když se někdo z marodky vrátí,“ pokrčil rameny MacKinnon.

Cesta do play off bude ještě dlouhá. Stále zbývá odehrát přes třicet utkání a Colorado hraje v nabité divizi. Mílovými kroky míří za postupem Winnipeg s Dallasem, dál chce kromě Avs i Minnesota či Nashville.

„Nebude to lehké, je tam spousta hladových týmů, které chtějí dál,“ ví dobře střelec Mikko Rantanen. „Mnoha týmům se nepodařilo vyhrát dva Poháry po sobě. Bude to těžší než loni, ale dáme ze sebe vše. Máme dobrý tým.“

