Hertl odchází ze San Jose jako jeden z jeho historicky nejlepších hráčů

Upřímně, řeči o tom, jak se Tomáš Hertl v San Jose podpisem osmileté smlouvy zakopal, byly od začátku úplně mimo. Pravděpodobnost, že kontrakt u Sharks nedohraje, hraničila s jistotou. Že se ale bude stěhovat tak brzo, je i na současné poměry NHL překvapení.

Nicméně je to tak a většina tuzemských fanoušků má z Hertlova trejdu radost. Z utrápeného mužstva, kterému dělá v bitvě o poslední flek v NHL soupeře jen Chicago, je rodilý Pražák náhle členem party obhájců Stanley Cupu, který má do závěru sezóny ty největší ambice.

Hert musel dát k výměně souhlas. Nestěhuje se daleko. Oba týmy jsou divizními rivaly, na poměry USA to je ze San Jose do Las Vegas kousek (po silnici asi 850 km). Obě města patří k teplému jihu USA, šortky ze svého šatníku český hokejista rozhodně vyhazovat nemusí.

Přesto se s Kalifornií neloučil lehce.

U Žraloků strávil skoro jedenáct let. „Když jsem přišel do San Jose v roce 2013, byl jsem devatenáctiletý kluk, který v Americe nikoho neznal, neuměl slovo anglicky a neměl žádnou představu o tom, jak bude má další kariéra vypadat,“ napsal v dojemné děkovačce fanouškům Hertl.

„San Jose mě nejen přijalo, otevřelo náruč a vzalo mě za vlastního. Tohle místo můžu nazývat domovem. Je to místo, kde jsem si našel přátele, rozjel tady kariéru, oženil se, koupil dům a stal se otcem dvou chlapců. Budu vždycky vděčný lidem San Jose, zvláště neuvěřitelným fanouškům Sharks, za jejich podporu posledních jedenáct let. Vzpomínky zůstanou.“

Sharks jdou do přestavby zjevně za každou cenu, když se zbavují hráče na vrcholu sil, ve druhém roce osmiletého kontraktu. A ještě si ponechali 17% jeho platu. Hertlova smlouva bude platit po této sezóně dalších šest let! Pro Vegas tím pádem nebude drahý, z jejich stropu odkrojí do roku 2030 v každé sezóně 6,750 mil. dolarů. Samozřejmě za předpokladu, že opět nezmění působiště.

Hertl opouští San Jose jako jeden z jeho historicky nejlepších hráčů. V klubových statistikách je sedmý v počtu odehraných zápasů (712), pátý v gólech (218), sedmý v asistencích (266) a šestý v bodech (484).

Play off si s Sharks zahrál pětkrát v prvních šesti sezónách. V roce 2019 došli do konferenčního finále, v roce 2016 hráli dokonce absolutní finále, kde podlehli Pittsburghu. To bylo ještě se starou partou kolem Joe Thorntona a Patricka Marleaua. Posledních pět sezón Žraloci končili základní části.

„San Jose bude mít vždycky výjimečné místo v mém srdci,“ vzkázal dojatý Hertl.

Share on Google+