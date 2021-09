Hertl chce vyhrávat. Při vyjednávání nové smlouvy mu o peníze nepůjde

Situaci kolem českého útočníka Tomáše Hertla jsme se věnovali nedávno. Rodákovi z Prahy po nadcházející sezoně vyprší smlouva v San Jose a v tuto chvíli není zřejmé, jaká bude jeho budoucnost.

Za své výkony by si zasloužil být pořádně zaplacen, vždyť patří mezi klíčové hráče San Jose. I z tohoto důvodu se spekulovalo o možném odchodu Tomáše Hertla z Kalifornie, jelikož Sharks se několika nešťastnými kontrakty dostali do nepříjemné pozice.

Stačí se podívat na smlouvy obránců Erika Karlssona, Marca-Édouarda Vlasica, kteří jsou v tomto ohledu zmiňováni nejčastěji.

Jenže peníze u českého útočníka nejsou na prvním místě.

V rozhovoru pro oficiální stránky National Hockey League se rozpovídal o tom, že by klidně zvážil méně luxusnější nabídku v případě, že by tím pomohl týmu, který by tak mohl být daleko konkurenceschopnější.

Jako příklad uvedl svého bývalého spoluhráče a legendárního útočníka Joea Thorntona, jenž mnohokrát slevil ze své ceny, aby vedení mohlo postavit silnější mužstvo kolem něj.

„Joe byl jeden z těch, kteří kývli na menší plat. Bral méně, protože chtěl kolem sebe dobrý tým. Tahle představa se mi líbí,“ přiznal Hertl.

V případě, že si odchovanec Slavie vyzkouší příští léto trh s volnými hráči, bude mít bezesporu z čeho vybírat. Není pochyb, že by mu na stole přistála zajímavá a lukrativní nabídka, nicméně to není to, co jej zajímá.

„Můžete jít někam, kde podepíšete za tu nejvyšší cenu, možná až za příliš vysokou, ale dalších osm let budete prohrávat. V této pozici být nechci. Nechci úplně říct, že si vezmu málo jen kvůli týmu, ale přiznám se, že trochu jsem pro tuto variantu,“ dodal věčně usměvavý forvard.

V San Jose si Hertla nesmírně váží, což potvrdil i manažer Doug Wilson. Žraloci ale, jak bylo zmíněno výše, nejsou v optimální pozici. Debaty mezi oběma stranami tak budou mnohem složitější. Sám Čech příliš kontrakt neřeší a především se soustředí na své výkony.

