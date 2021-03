Góly dne: Dumba rozhodl 0,3 sekundy před koncem prodloužení! Krásná kulišárna i od Spezzy

Dnešní noc byla bohatá na hezké a strhující branky, a tak se na dvě můžete podívat! Jedná se o góly Matta Dumby a Jasona Spezzy.

Jason Spezza (Toronto Maple Leafs)

Veterán Jason Spezza se na ledě Edmontonu postaral o parádní gól. Kanadský útočník nabral rychlost ve středním pásmu a po přejetí modré čáry naznačil na pravém kruhu střelu. K té ale nedošlo, kotouč si ještě popotáhl kousek dopředu a až následně překonal Smitha v brance Oilers, který byl prvotním náznakem zcela rozhozen a v pokleku se nestihl přesunout. Lišácká branka od Spezzy.





Matt Dumba (Minnesota Wild)

Zdálo se, že zápas budou muset rozhodnout samostatné nájezdy. Proti byla ale dvojice Zuccarello - Dumba. Norský útočník v obtížné pozici v útočném pásmu prohodil kotouč mezi hráči Kings na volného Dumbu, který si v rychlém nájezdu položil Petersena a uklidil kotouč do branky 0,3 sekundy před koncem prodloužení. Být v hale fanoušci, tak by to byl solidní rachot.





Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+