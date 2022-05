Getzlaf, Nurse nebo Subban. NHL volí nejchrabřejšího hráče

Jednou z mnoha individuálních trofejí, které se v NHL předávají, je i King Clancy Memorial Trophy. Oceňují se jí hráči, kteří se chovají příkladně na ledě i mimo něj a podporují společnost. Letošní finalisté jsou Ryan Getzlaf, Darnell Nurse a P.K. Subban.

King Clancy Memorial Trophy již brzy pozná svého dalšího majitele. Ocenění se předává hráčům, kteří například podporují charity, vytváří projekty pro rozvoj sportu ve společnosti a obecně přispívají k rozvoji společnosti. Komise složená z nejvyšších členů managementu soutěže pod vedením šéfa NHL Garyho Bettmana letos jako finalisty vybrala Ryana Getzlafa (Anaheim), Darnella Nurseho (Edmonton) a P.K. Subbana (New Jersey).

Getzlaf je podepsán pod vznikem programu „Anaheim Ducks Learn to Play“, který zajišťuje vybavení a výcvik pro začínající hráče. Do dnešního dne projektem prošlo přes osmnáct tisíc dětí a dospělých, více než polovině pak výstroj zaplatil sám Getzlaf. Odcházející kapitán Ducks společně s manželkou pořádá také charitativní golfový turnaj na podporu organizace zabývající se léčbou Duchennovy svalové dystrofie. Neléčitelné smrtelné onemocnění postihuje postupně od nohou především chlapce a na svědomí má už přes tři sta tisíc životů. Za deset let organizování této akce vybrali manželé přes čtyři miliony dolarů.

Druhý finalista, Darnell Nurse, je velkým propagátorem rozmanitosti, inkluze a sounáležitosti v hokeji, stejně jako nepodporování rasismu. Je ambasadorem kanadských charitativních organizací „Free Play for Kids“ a „Right to Play“, které pomáhají dětem z menšin hrát hokej v bezpečném, dostupném a začleňujícím prostředí bez finanční zátěže pro jejich rodiny. Skrze další projekty samotných Oilers také věnoval přes sto dvacet tisíc dolarů dětem původních obyvatel Alberty, aby měly přístup ke specializovaným sportovním programům v jejich společnosti. V neposlední řadě loni vytvořil „Darnell Nurse Excellence Scholarship“, zajišťující stipendia nadaným osobám. Ve svém prvním roce věnoval dvěma studentům dohromady osmdesát tisíc dolarů a zavázal se v této filantropii pokračoval, dokud bude schopen.

P.K. Subban, obránce Devils, má široký záběr své charitativní činnosti. Věnuje se rasové a společenské spravedlnosti, mládeži ze slabších rodin, podpoře těch, které ovlivnila covidová pandemie a v neposlední řadě i mládežnickému hokeji. V roce 2014 v dresu Montrealu založil „P.K. Subban Foundation“ a zavázal se během prvních sedmi let věnovat deset milionů dolarů montrealské dětské nemocnici. V Nashvillu pak založil program na zlepšení vztahů mládeže a policie. Letos v březnu také věnoval milion dolarů na podporu jedné z psychiatrických léčeben v Montrealu a slíbil podpořit ukrajinské uprchlíky bojující s rakovinou. V roce 2020 byl jmenován místopředsedou komise pro hráčskou inkluzi.

King Clancy Trophy je pojmenovaná po bývalém hráči, trenérovi, rozhodčímu a manažerovi NHL Kingu Clancym. Poprvé byla udělena v sezóně 1987-88 Lanny McDonaldovi, loni ji získal Pekka Rinne. Její vítěz dostane od nadace NHL pětadvacet tisíc dolarů na podporu charit dle jeho výběru. Zbylí finalisté pak oba dostanou pět tisíc dolarů.

