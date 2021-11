Flames byli blízko k získání Eichela. Zaměří se nyní na Hertla?

Jak je jasně patrné z fotomontáže nad tímto textem, novým působištěm Jacka Eichela je Las Vegas. Skončila tak téměř rok trvající sága, během níž si hvězdný centr zranil páteř a rozhádal se s vedením Buffala tak moc, že bylo na hony jasné, že Eichel už dres Sabres nikdy neobleče. Nechybělo ale mnoho a místo do nevadské pouště by dvojka draftu 2015 odletěla do Kanady!

O Eichela totiž mělo eminentní zájem Calgary. Flames byli připraveni obětovat své nadějné prospekty Connora Zaryho, Matthewa Coronata či Jakoba Pelletiera, ani jeden z nich ale generálního manažera Sabres Kevyna Adamse nepřesvědčil. Adams dal nakonec přednost nabídce Vegas v čele s Peytonem Krebsem, který je na rozdíl od výše zmíněných čistokrevný centr. Lákadlem pro Buffalo byl i Alex Tuch, který pochází z nedalekého Syracuse.

Aby Flames spolkli Eichelovu desetimilionovou zátěž na platový strop, museli by obětovat i jednu ze štědře placených hvězd kádru - například Johnnyho Gaudreaua nebo Seana Monahana. Bývalý brankář a současný novinář Kevin Weekes vypustil na Twittteru informaci, že by Flames byli ochotni vyměnit i Matthewa Tkachuka, generální manažeři Flames i Sabres ale tuto informaci popřeli. "Není to pravda, o tomto jménu jsme se nebavili," řekl přímo Kevyn Adams.

Překážkou k výměně za Eichela byl pravděpodobně i nečekaně dobrý vstup Flames do sezóny. Calgary pod trenérem Darrylem Sutterem z deseti utkání padlo po základní hrací době jednou jedinkrát, Treliving tak zřejmě nechtěl udělat tak razantní řez do kádru za hráče, který je dlouhodobě zraněný, čeká ho operace a hrát bude nejdříve za půl roku.

"Nevěřil jsem těm spekulacím," přiznal sám Tkachuk.

Lov Flames na centra první formace tak pokračuje, po Eichelovi druhým nejzajímavějším artiklem k mání je český reprezentant Tomáš Hertl. Posílí tradiční kanadský klub?

