Do Ruska bych ani nepáchl, ví Voráček. Co řekl nejen o Ovečkinovi?

Bývalý kapitán české reprezentace Jakub Voráček se nebojí vyjádřit svůj názor. Hodnotí i politická témata a na tiskové konferenci, kde oznamoval svoji účast na exhibičním zápase ve Žďáru nad Sázavou, odpověděl i na štiplavé téma odchodu nebo případného angažmá českých hokejistů v KHL.

Jakub Voráček útočník, 32 let NHL 2021-2022 Z 79 G 6 A 56 B 62

V ruské lize podepsal třeba Rudolf Červený, působit by tam měli až čtyři Slováci.

Přitom Rusko rozpoutalo agresivní invazi na Ukrajinu, kde umírá tisíce lidí.

„Každý zná můj postoj na takové věci. Já bych tam tedy nešel, nepáchnul bych tam. Ale každý hráč má jiné myšlení. Osobně bych to v životě neudělal. Kdo to udělá, tak musí nést nějak případné následky. Musí počítat s tím, že se může cokoliv stát,“ povídal v Síni slávy českého hokeje.

Forvard Columbusu měl za spoluhráče v letošní sezoně i tři ruské hráče – za Blue Jackets hráli útočníci Vladislav Gavrikov, Jegor Činachov a brankář Daniil Tarasov.

„Určitě se na ně dívali skrz prsty. Výhrůžky na sociálních sítích… Tohle jsou ale kluci, kteří za to nemůžou,“ odpovídal Voráček.

„Gavrikov je jeden z nejlepších kluků, které jsem měl možnost poznat. Mladý kluk, který nemohl ani do Ruska, aby nešel válčit. Jsou to případy, které neovlivníte,“ je si vědom český reprezentant.

NHL nedávno rozhodla, že slavný Stanley Cup do Ruska nezavítá. „V momentální chvíli dát cokoliv do Ruska nebo mít diplomaticky vztahy s nimi opravdu nejde. Je to velká událost,“ doplnil.

Od začátku války se také hodně řešil Alexandr Ovečkin. Ruská hvězda má doteď na Instagramu profilovou fotku s Vladimirem Putinem. Podpory tohoto prezidenta se v minulosti nebránil.

„Kdyby se to stalo mně a měl bych tam celou rodinu s tím, že by jí hrozilo nebezpečí, tak si nedokážu představit, jak bych reagoval,“ řekl Voráček.

„Zásady má mít jiný, jak se k tomu staví, ale bůh ví, co by se stalo jeho blízkým, kdyby vystoupil proti,“ dodal ke střelci Washingtonu.

