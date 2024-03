DeBrusk se bojí o svou budoucnost v Bostonu

Jake DeBrusk je součástí organizace Bostonu již od roku 2015. Rád by v celku Bruins zůstal, ale po letošní sezóně mu končí smlouva a náznaky k podpisu nové jsou v nedohlednu. Za pár dní navíc končí uzávěrka přestupů, která ještě může cokoliv změnit.

Kanadský útočník byl organizací Boston Bruins vybrán na vstupním draftu v roce 2015, od sezóny 2017/2018 se stal pevnou součástí hlavního týmu. Nyní Jake DeBrusk nahlas přemýšlí o své budoucnosti. Běží mu poslední rok z dvouletého kontraktu a přiznal, že mu blížící se uzávěrka přestupů občas probíhá hlavou.

„Myslím, že zhruba týden do konce uzávěrky je to asi intenzivnější,“ přiznal útočník Bruins. „Obvykle, když se v lize dělají výměny, tak to trochu rozvíří řeči mezi kluky. Všichni to mají samozřejmě v hlavě, protože nikdo není opravdu v bezpečí. Takže je to jedno z těch období, které je vždycky intenzivní a stresující. Pro fanoušky je to také vzrušující, ale i stresující. Tak to prostě chodí.“

Sedmadvacetiletý útočník potvrdil, že v současné smlouvě není klauzule nevyměnitelnosti, která by mu zaručovala setrvání v Bostonu. Zároveň přiznal, že rozhovory o novém kontraktu neprobíhají.

„Mám pocit, že jsem tu už dost dlouho na to, abych věděl, jak liga v tomto ohledu funguje. Samozřejmě jsou tu různé věci, jako například zranění kluků v lize a jiné věci, které se dějí a které jsou pod normální kontrolou. Bude zajímavé sledovat, které týmy budou na uzávěrce přestupů aktivní a které ne,“ popsal DeBrusk.

Křídelník Bruins momentálně absolvuje v NHL svou sedmou sezónu, kariéře nastoupil k 443 duelům. Letos zatím za Boston nastoupil do 58 duelů, během kterých posbíral 27 kanadských bodů.

„Samozřejmě to máte vždycky v hlavě," přiznal DeBrusk své pocity kolem uzávěrky přestupů. „Před dvěma lety to bylo po této stránce trochu intenzivnější. Ale myslím, že od té doby, co jsem tady, mám obavy.“

Bruins se aktuálně nachází na 2. místě v Atlantické divizi, v ligové tabulce drží 4. místo, ale stále jsou v boji o vítězství v základní části. Nejbližší zápas je čeká již v noci na pátek, kdy vyzvou na domácím ledě obhájce Stanley Cupu z Las Vegas.

