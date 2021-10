Crosby už trénuje, začátek sezóny však nejspíš vynechá

Sidney Crosby před posledním přípravným zápasem proti Columbusu poprvé trénoval s týmem, když se po operaci zápěstí začíná dostávat do provozní teploty. Doba rekonvalescence však ještě není naplněna a očekává se, že kapitán Tučňáků do prvních zápasů nové sezóny nezasáhne.

Čtyřiatřicetiletý kanadský centr podstoupil 8. září operaci zápěstí, po níž se doba rekonvalescence odhadovala na minimálně šest týdnů. Pokud bude tato časová lhůta naplněna, tak Tučňáci nebudou moci se svým elitním centrem počítat nejméně v úvodních čtyřech zápasech sezóny, která pro pensylvánský celek začne v noci z úterý na středu na ledě Tampy Bay Lightning.

Sidney Crosby už nějaký čas trénuje samostatně. Dokonce už byl i na ledě se zbytkem týmu v rámci ranního tréninku před posledním přípravným utkáním, avšak návrat do zápasového tempa není radno uspěchat.

„Zatím se to vyvíjí podle plánu, jsme rádi, že už je vidět nějaký progres. Jsem rád, že už se zapojil do tréninku také se zbytkem týmu, hodně nás jeho přítomnost povzbuzuje. Dostává se už do dobré formy, protože pracoval opravdu tvrdě s dovednostním koučem v situacích, které mu jeho zranění umožnilo,“ okomentoval situaci kolem kapitána kouč Mike Sullivan.

Trenér Penguins také prozradil své očekávání, že Crosby do Tampy odcestuje se zbytkem týmu, avšak nejpravděpodobnější varianta je ta, že se kapitán bude zapojovat jen do tréninků. Neměl by tedy zasáhnout minimálně do úvodních dvou zápasů, které Tučňáky čekají v arénách Blesků a Panterů.

Pens se budou muset obejít rovněž bez svého druhého centra. Jevgenij Malkin operaci kolene podstoupil už 4. června, ale jeho absence se odhaduje minimálně v prvních dvou měsících nové sezóny.

V roli prvního centra by se na začátku sezóny měl představit další zkušený centr. Jeff Carter v poslední době trénoval na Crosbyho pozici, když mu na křídlech sekundovali Bryan Rust a Danton Heinen, kterého si trenér Penguins v rámci přípravy chválil. Vinou covidového protokolu bude Mikeu Sullivanovi scházet také Jake Guentzel, a tak budou útočné formace Pittsburghu značně okleštěny.

Díky absence lídrů se budou moci ukázat hráči, kteří by se možná jinak do sestavy ani nedostali. Z dvojice českých útočníků by mohl šanci dostat alespoň Dominik Simon, který si v přípravě připsal dvě branky a jednu asistenci. Zřejmě nejlepším hráčem Tučňáků byl v rámci předsezónních zápasů Drew O’Connor, který skóroval dokonce třikrát a byl na sociálních sítích za své výkony opěvován.

