Couture bojuje se zraněním, jasně vzkázal: Chci zůstat v San Jose

Blíží se uzávěrka přestupů v NHL, což znamená, že týmy, které budou bojovat v play off krouží kolem hráčů z horších týmů. Šušká se i o výprodeji v San Jose, ale kapitán Logan Couture chce v dresu San Jose zůstat.

Kapitán San Jose nyní svému týmu nemůže pomoci, a to kvůli zdravotním patáliím, které mu letos dovolily odehrát pouze šest zápasů. Utkání vynechal převážně kvůli problémům s třísly, břichem a kyčlí, na ledě se objevil na přelomu roku, po All-Star pauze však už opět svému týmu chyběl.

„Myslel jsem, že už jsem to překonal. Když jsem začal hrát trochu víc, začalo mě to bolet víc a víc a víc. Dokonce i ve dnech, kdy jsem nebruslil, a během dnů volna se to zhoršovalo. Probudil jsem se a nemohl jsem vstát z postele, chvíli jsem se nemohl hýbat. Tentokrát jsem zřejmě věděl, čím to je, ale nebylo to o moc jednodušší,“ popsal kapitán San Jose.

„Začalo to být nepříjemné a po posledním zápase s Anaheimem jsem se pár dní necítil dobře, pak se to dost zhoršilo. Od té doby jsem se snažil vrátit k dobrému pocitu mimo hokej a v každodenním životě. Je to těžké zranění, ale tak už to chodí. Budu dál pracovat a snažit se zlepšit. Je to tak těžké, protože jsem se cítil dobře, když jsem šel do těch zápasů, dobře jsem bruslil. Na ledě jsem se cítil sám sebou, takže to bylo těžké,“ vyjádřil svou frustraci Couture.

Čtyřiatřicetiletý útočník má platnou smlouvu ještě na další 2 sezony, sám však přiznal, že ze San Jose odcházet nechce. „Momentálně jsem zraněný. Chci jen znovu hrát hokej. To je to, na co myslím. Jestli se vrátím k hokeji, to je otázka, na kterou se mě můžete zeptat, ale já chci být v týmu Sharks. Miluju tohle místo. Tahle organizace pro mě hodně znamená, takže bych si nedokázal představit, že bych hrál za jiný tým, ale teď se jen snažím vrátit k hokeji,“ sdělil Couture.

Kdy se však vrátí zpět do zápasového tempa ještě není jasné. Je hodně pravděpodobné, že to bude ještě nějaký pátek trvat, protože momentálně cvičí pouze v posilovně „Teď jsem ve fázi, kdy se můžu pohybovat a trénovat mimo led. Jen se snažím cítit lépe každý den, když se probudím a přijdu, udělám nějakou práci a uvidím, jak se budu cítit, až půjdu domů. Teď jdu ode dne ke dni,“ popsal kapitán Sharks.

San Jose si bez něj a zraněného Hertla nevedou zrovna nejlépe. Nachází se na samém chvostu ligové tabulky a o nejhorší umístění bojují především s Chicagem, o moc lépe na tom není ani Anaheim či Columbus.

