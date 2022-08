Connor Brown se těší na Washington: Bylo by zajímavé vidět Ovečkina překonat rekord

Kanadský útočník se do hlavního města Spojených států dostal díky výměně. Zprvu to byl pro něj šok, v Ottawě byl spokojený a těšil se na to, co s mladou hladovou partou v následujících letech dokáží, ale nakonec bude Senátory sledovat jen zpovzdálí. Na novou etapu své hokejové kariéry, která bude ve Washingtonu, se už nemůže dočkat.

„Nejdřív to byl pro mě velký šok, ale postupem času jsem zjistil, že se do Washingtonu moc těším. Myslím si, že se sem hodí i moje hra,“ komentoval Brown pár dní po výměně pro web Washington Post.

Rodák z Ontaria byl letos v létě vyměněn z Ottawy do Washingtonu za volbu ve druhém kole draftu 2024. Nebyla to první výměna v jeho kariéře, v roce 2019 se stěhoval z Toronta do Ottawy, kdy byl součástí balíčku, který měl Maple Leafs ulevit pod platovým stropem. Nyní jej čeká po osmi letech strávených v Kanadě první americká štace.

„Ani nevím, proč mě vyměnili. Nemůžu vám říct, co se v Ottawě dělo, protože sám moc nevím. Odehrál jsem pár slušných ročníků, hodně jsem dřel. Během času stráveného v týmu se snažíte něco vybudovat, snažíte se mít dobré vztahy s kluky, ale výměna je něco, co nemůžete ovlivnit,“ řekl Brown během rozhovoru pro web nhl.com.

Brown hrál v Ottawě v prvních dvou útočných formacích a ukazoval se velmi dobře. V sezoně 2021 byl dokonce nejlepším střelcem celku s 21 góly. V uplynulé sezoně odehrál 64 zápasů v nichž si připsal 39 bodů.

Proč si jej vyhlédli Capitals? Washingtonu bude několik měsíců chybět Tom Wilson, který je mimo kvůli zranění kolene. A právě Brown by mohl za kanadského bouřliváka zaskočit, klidně i v první lajně po boku Ovečkina a Kuzněcova.

„Bude skvělé sledovat Alexe, jak útočí na rekord v počtu vstřelených gólů. Bylo by cool to vidět na vlastní oči. Jsem hodně natěšený a jsem rád, že budu součástí tak super party kluků.“

O své roli v novém celku už stihl pohovořit i s hlavním koučem Laviolettem. „Jsem rád, že mi dá podobnou roli, kterou jsem měl po celou kariéru. Je super, když vidíte, že vás trenér vidí podobně, jako se vidíte vy sám,“ komentoval osmadvacetiletý útočník. Jeho předností je hra v oslabení, během uplynulých dvou sezon byl nejvytěžovanějším útočníkem celé ligy právě při této herní situaci. Tato přednost může Caps hodně pomoci, i když v uplynulých ročnících patřili k nejlepším týmům v bránění přesilových her soupeřů, díky Brownovi se mohou ještě výrazně zlepšit.

Share on Google+