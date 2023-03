Chytil o posilách: To si mám jako kvůli Kaneovi měnit místo v šatně?

Čas letí. Filip Chytil je už třetím služebně nejstarším Jezdcem. A jako takový má určité právo vyjádřit se k věcem kolem sebe. Zvlášť když letos konečně zažívá průlomovou sezónu a s 19 brankami je třetím nejlepším střelcem týmu.

„Jsem tady pět let, přijde nějaký Hall of Famer (budoucí člen Síně slávy) a já si mám kvůli němu posouvat místo v šatně?“ Co se to tady jako děje?“ culil se třiadvacetiletý rodák z Kroměříže.

Samozřejmě šlo o nadsázku. Žert.

Než pokračoval v odpovědi, už se široce usmíval. „Má určitý důvod, proč jsme ty hráče získali. Tím důvodem je Stanley Cup,“ dodal Chytil k přestupům Patricka Kanea a Vladimira Tarasenka. „Máme tři naprosto skvělé útočné řady, ale všechny čtyři jsou dobré.“

Třetí formaci tvoří právě Chytilův útok, kde mu na křídlech hrají Alexis Lafreniére a Kaapo Kakko. „V týmu je teď spousta šikovnosti, ale musíme hrát také odpovědně do obrany a po celé ploše hřiště. Loni v play off jsme ukázali, že můžeme hrát s každým a můžeme kohokoli porazit. S dvěma hráči, kteří už v kariéře vyhráli Stanley Cup, jsme ještě lepší.“

Připomeňme, že Jezdci došli loni do finále konference, kde skončili na Tampě. Předtím vyřadili zkušený Pittsburgh a silnou Carolinu. Ambice před letošním play off jsou na Manhattanu oprávněné.

Pokud jde o Chytilův útok, prožívá zrovna určitý útlum. Český centr se netrefil už ve třinácti po sobě jdoucích zápasech, v předešlých třinácti utkáních měl jedenáct přesných zásahů. Dřív by možná Chytil propadl trudomyslnosti, nyní si nic nepřipouští.

„Celou dobu si věřím,“ říkal novinářům po středečním tréninku. „Pokud jde o mou hru, cítím se dobře. Negativní lidi neposlouchám. Vím, jakým hráčem mohu být. Dál tvrdě makám a trénuju. Věřím, že budu zase dávat góly, všechno se vrátí.“

V bloku zápasů, kdy se mu střelecky dařilo, měl úspěšnost střelby nad 30%. „Letos už jsem dal 19 gólů, víc než kdykoli předtím. Nehraju špatně, šance tam jsou. Takže v pořádku. Jakmile to tam padne, ten pocit se vrátí,“ nestresuje se Chytil.

