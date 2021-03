Chytil hvězdou utkání! Skórovali i Hájek s Faksou

Nedělní program přinesl i tři české góly. O dva z nich se postarali hráči New Yorku Rangers - Filip Chytil a Libor Hájek. Jako třetí se k nim přidal útočník Radek Faksa z Dallasu.

Filip Chytil (New York Rangers)

V poslední době chválený Filip Chytil ukázal, proč tomu tak je. Proti Devils si připsal gól a asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání!





Libor Hájek (New York Rangers)

Na listinu střelců se v noci dostal i český obránce Libor Hájek. Zadák New Yorku Rangers od modré čáry vyslal kotouč na branku a ten propadl až do sítě. Pro Hájka je to první gól v této sezóně a druhý v kariéře.





Radek Faksa (Dallas Stars)

Druhého vstřeleného gólu v sezóně se dočkal útočník Radek Faksa. Ten se v závěru utkání při vlastním oslabení dostal do brejkové situace, kterou vyřešil střelou mezi betony.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils - New York Rangers 3:6

Pavel Zacha (NJD) - 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:43

Filip Chytil (NYR) - 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25

Libor Hájek (NYR) - 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4:3

Jakub Voráček (PHI) – 0+1, +1 účast, 1 střela, TM 0, čas na ledě 12:24

Nashville Predators - Florida Panthers 2:6

Radko Gudas (FLA) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 18:40

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 7:1

Tomáš Tatar (MTL) – 0+3, 3 účást, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 14:12

Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 5:0

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39

Andrej Sekera (DAL) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:10

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 0:4

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:30

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:50

