Chychrun stále touží po výměně! Sezónu však začne v Arizoně

Hrát v týmu s nejvyššími ambicemi a reálnou šancí na úspěch? To je přání téměř každého hokejisty. Výjimkou není ani Jakob Chychrun, který nadále touží po výměně do lepší organizace.

Čtyřiadvacetiletý obránce je se změnou působiště spojován od začátku minulého ročníku, kdy se s Coyotes na výměně domluvil. Ta se však překvapivě neuskutečnila jak při uzávěrce přestupů, tak ani během draftu či letního období.

„Několikrát sem o tom během minulého roku s klubem mluvil. Ví, jaký jsem člověk a typ sportovce, a proto mi bylo naznačeno, že pokud bych chtěl být v jiné situaci (než být součástí přestavby), byli by ochotni mě vyměnit," prozradil na úvod takzvaného "Media Day" sám Chychrun.

„Rozhodl sem se, že toho kvůli mé touze vyhrávat využiji a změním působiště. Kariéry jsou krátké a čas rychle utíká. Je šílené, že mě čeká již sedmý rok v NHL. A právě proto nechci zůstávat v týmu v přestavbě a přijít o šanci hrát v play-off a mít onu možnost získat Stanley Cup. Tohle je má mentalita a myslím, že tým to chápe."

Ačkoli to vypadá, že mají klub i hráč mezi sebou čistý stůl, výměna stále nepřišla. Jaký je důvod? Má se za to, že Arizona za svého elitního beka žádá opravdu hodně a není se jí co divit.

„Člověk by byl blázen, kdyby ho vyměnil a výrazně neposílil vlastní tým."

„Když se nad tím pořádně zamyslíte... Zvládne být obráncem číslo jedna, má výhodnou smlouvu a dokáže být produktivní, čímž má obrovský vliv na celý tým. Člověk by byl blázen, kdyby ho vyměnil a výrazně neposílil vlastní tým," řekl v březnu generální manažer Bill Armstrong.

Zatím žádná nabídka, co by lidi ve vedení Coyotes zaujala, nepřišla, a tak se očekává, že Chychrun začne i následující ročník v dresu Arizony. Aktuálně je zapsán i na soupisce pro tréninkový kemp, kterého se ale od úplného začátku kvůli letní operaci zápěstí nezúčastní. Do prvního zápasu základní části by ale měl být v pořádku a připraven nastoupit.

Otázky na závěr jsou v tomto případě jednoduché. Kolik toho za Arizonu v této sezóně Chychrun odehraje a dočká se vytoužené výměny?

Share on Google+