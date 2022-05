Chci hrát ještě aspoň tři roky, vyhlíží budoucnost Crosby

Nikdo v dresu Pittsburghu neodehrál více zápasů než on. Sidney Crosby si kroutí už sedmnáctou sezónu a sbírá jeden bod za druhým. Čtyřiatřicetiletý Kanaďan je na vrcholu své kariéry, konec ale ještě nevyhlíží. Naopak si pomalu začíná říkat o novou smlouvu.

Sidney Crosby je jméno, které zná nejen Pittsburgh, ale celá planeta. Rodák z kanadského Cole Harbouru je v NHL už sedmnáct sezón a všechny byly v dresu Tučňáků. Třikrát v něm vyhrál Stanley Cup, má desítky dalších individuálních ocenění a prožívá snový život jednoho z nejznámějších hokejistů světa. Není tak vůbec divu, že ve třiceti čtyřech letech nevyhlíží konec své kariéry. Médiím nedávno potvrdil, že minimálně do konce jeho aktuální smlouvy rozhodně brusle věšet nehodlá.

„Chci hrát ještě tři roky, potom uvidíme,“ řekl hvězdný útočník. „Nechci přemýšlet příliš dopředu, ale tři určitě.“ Crosby má aktuálně smlouvu podepsanou do konce sezóny 2024/2025, má tak naprostý klid na hokej. Jako správný kapitán ale myslí i na své spoluhráče Jevgenije Malkina a Krise Letanga. Těm smlouvy končí, oba ale mají stejný názor na to, jak dlouhá by měla jejich kariéra být. Malkin to vidí na tři až čtyři, Letang dokonce na pět let.

„Vím, jaký je tohle byznys,“ uvědomuje si situaci pětatřicetiletý rodák z Magnitogorsku. „Miluju tohle město, tyhle fanoušky. Pokud tým chce novou krev, mladší hráče a řekne mi „Je čas jít,“ pochopím. Letošní rok pro mě není jednoduchý, ale uvidíme, jak to bude. Jsem rád, že tu jsem šestnáct let. Nejradši bych tu zůstal a ukončil kariéru.“

Rus s americkým občanstvím si váží chemie, kterou s Crosbym a Letangem mezi sebou mají. „Jsou jako mí bratři, jeden Kanaďan a druhý francouzský Kanaďan. Miluju je oba. Není to jen v hokeji, je to na celý život. Trávíme spolu spoustu času. „Sid“ je skvělý člověk a hráč.“

Podobná slova chvály má i sám Crosby. „Rád slyším, že „Geno“ (Malkin) řekl tři a „Tanger“ (Letang) pět let. Nejsem překvapen ani jednou odpovědí, odpovídají průměru v týmu. I tak jsem rád, že chtějí ještě hrát. Mají na to, hrají na vysoké úrovni.“

Letang byl ve svých vyjádřeních více obezřetný, potvrdil ale, že o nové smlouvě jedná. „Shodli jsme se (s generálním manažerem Ronem Hextallem), že nebudeme nikomu nic říkat. Zůstane to mezi mnou a týmem. Párkrát jsem tu už smlouvu prodloužil. Vím, co čekat. Vždycky byl můj hlavní cíl zůstat a hrát za Pittsburgh. Nevím, co by se mělo na tom změnit. Snažil jsem se tu něco vybudovat a chci v tom pokračovat.

Malkin s Letangem přišli do klubu v roce 2006, do Crosbyho druhé sezóny. Pittsburgh od té doby nikdy nechyběl v bojích o Stanley Cup. Letang jako obránce opanuje historické tabulky klubu. V 941 zápase dal 144 branek a 506 asistencí. Útočníci Crosby s Malkinem pak nahánění slavného Maria Lemieuxe. Crosby v 1 108 zápasech udělal 517 branek a 892 asistencí, Malkin pak za 981 zápas má 444 tref a 702 nahrávek.

„Máme štěstí, že můžeme hrát spolu tak dlouho,“ zakončil debaty o kariérách hvězdného jádra Pittsburghu Crosby. „Zažili jsme toho hodně. Když se podíváte na naše zkušenosti, je mezi námi hodně víry a důvěry. Díky tomu jsme úspěšní.“

„Je to vzácnost a my si toho ceníme. Víme ale, že to tak nemůže být napořád. Ale snad ještě chvilku budeme moci hrát spolu. Je to zvláštnost. Je to speciální.“

