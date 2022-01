Brankář Buffala zranil Bathersona. Útočníka čeká dlouhá pauza, Ottawa se zlobí

Nestává se často, aby byl gólman suspendován za zákrok na hráče v poli. V případě Aarona Della se to ale stát může, gólman Buffala totiž v nočním duelu s Ottawou způsobil zdravotní potíže Draku Bathersonovi.

K incidentu došlo během první třetiny. Dell vyjel z brankoviště, přenechal kotouč spoluhráči a nebezpečným hitem poslal Draka Bathersona na mantinel. Za své počínání vyloučen nebyl, byť se podle záznamu experti shodují, že se mělo jednat o nedovolené bránění.

Neodpískaný faul ale není ani zdaleka to nejhorší, co Ottawu potkalo. Náraz talentovaného útočníka na mantinel odnesl kotník třiadvacetiletého Kanaďana. Batherson opustil zápas v bolestech a už se nevrátil.

A zpátky nebude ani v nejbližší době. Podle informací z tábora Senators by mělo jít o dlouhodobější absenci. Nejproduktivnější hráč Ottawy se navíc měl zúčastnit svého premiérového Utkání hvězd, které bude hostit Vegas.

„Vypadá to, že Drake bude mimo hru dlouho. Kluk měl šanci zahrát si poprvé All-Star game, tohle bylo špatné ze strany gólmana. A není to poprvé, co něco takového udělal. Viděli jsme všechny záznamy, vedení ligy se na to určitě taky podívá,“ řekl trenér Sens D.J. Smith.

„Chtěl jsem jen koupit čas pro svého obránce, tak jsem mu vstoupil do cesty. Doufám, že je v pořádku, nechtěl jsem nikomu ublížit,“ popisuje situaci ze svého pohledu brankář Sabres. Je ale možné, že přijde telefonát od oddělení pro bezpečí hráčů.

Jak na potenciální suspendaci reaguje on sám? „Ještě jsem neviděl záznam, takže ani nevím,“ dodal Dell.

Aaron Dell má historii s podobnými zákroky na hráče. Ještě v barvách San Jose v roce 2019 podobným způsobem atakoval útočníka Golden Knights Marka Stonea.

Letos dokonce už dvouminutový trest za nedovolené bránění inkasoval, v nedávném střetnutí s Nashvillem vyjel až nezvykle daleko ze své branky a trefil jednoho z protihráčů.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+