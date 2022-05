Bouřlivák Kane hattrickem zařídil výhru Oilers, Florida je prohru od vypadnutí

Hvězdnou noci je bezpochyby útočník Evander Kane. Hokejista Edmontonu dal ve druhé třetině zápasu za šest minut tři góly a nasměroval svůj tým k druhému vítězství v sérii. Zklamáním je pak výkon Floridy, která se opět nechala svým soupeřem přehrát a je jednu prohru od vyřazení. Skvěle si tentokrát počínali Rangers, jenž se vrátili do série.

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

5:1 (1:1, 1:2, 0:2)

STAV SÉRIE: 3:0

Tampa je kousek od finále konference

Další téměř dokonalý výkon zajistil Tampě třetí vítězství v sérii. Po vyrovnaném začátku se domácí dostali do vedení ve 14. minutě gólem, když se dokázal prosadit Corey Perry. Netrvalo to však dlouho a Sam Reinhart odpověděl. Nikdo v té době ale netušil, že to bylo ze strany Panthers vše. Tampa naopak ve druhé části vstřelila dva góly a dostala se do pohodlného vedení, které si bezpečně hlídala. Nakonec ho i navýšila, když se dvakrát trefila do prázdné branky.

Branky a nahrávky

14. Perry (McDonagh, Kučerov), 23. Černák (Colton, Palát), 31. Stamkos (Kučerov, Hedman), 57. Kučerov (Paul), 58. Stamkos (Kučerov) – 17. Reinhart (Huberdeau, Barkov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:30



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:54

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:44

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:27



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 34 zákroků

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+3

3. Ryan McDonagh (TBL) – 0+1

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:2

Rangers se vrátili do hry

Znovu velice vyrovnané utkání, které se mohlo naklonit na jakoukoli stranu. Tentokrát byli vždy napřed hokejisté Rangers, kteří si vypracovali dvoubrankového vedení a nebýt chyby Šesťorkina, tak by si ho i udrželi až do samotného závěru. Takhle to bylo od poloviny duelu pouze o gól a Hurricanes se ze všech sil pokoušeli o vyrovnání. To ale nepřišlo a Tyler Motte v závěru definitivně rozhodl střelou do prázdné klece.

Branky a nahrávky

12. Zibanejad (Panarin, Fox), 26. Kreider (Zibanejad, Trouba), 59. Motte – 29. Niederreiter (Staal, Br. Smith).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 43 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7%, odchytal 59:56

Antti Raanta (CAR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 57:55



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:48

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:59



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) – 1+0

2. Mika Zibanejad (NYR) – 1+1

3. Chris Kreider (NYR) – 1+0

EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES

4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 2:1

Kane a jeho velkolepé představení

Na první branku utkání se čekalo až do druhé části, v níž to ale stálo za to. Oilers se dostali do neuvěřitelného laufu a po úvodní brance Zacha Hymana přišlo dokonalé představení Evandera Kanea. Ten za šest minut dokázal zkompletovat čistý hattrick a nasměroval svůj tým k druhému vítězství v sérii. Ze strany Flames to nebyl nejlépe odehraný duel. Do branky se ve třetí části dostal i Daniel Vladař.

Branky a nahrávky

21. Hyman (Draisaitl, McDavid), 27. Kane (Draisaitl), 28. Kane (McDavid, Draisaitl), 33. Kane (McDavid, Draisaitl) – 56. Kylington (Järnkrok, Dubé).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 33 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 16 – 27

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 55:45

Mikko Koskinen (EDM) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost 0 %, odchytal 4:15

Jacob Markström (CGY) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 39:53

Daniel Vladař (CGY) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:56



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 19:56



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (EDM) – 3+0

2. Connor McDavid (EDM) – 0+3

3. Leon Draisaitl (EDM) – 0+4

