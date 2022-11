Boston šesti góly zničil Chicago! McDavid v prodloužení vystřelil výhru Oilers

Patnáct zápasů je minulostí. Velké vítězství si v noci připsali například hokejisté Bostonu, kteří porazili Chicago jednoznačně 6:1. Bitvu mezi Edmontonem a Vegas rozhodl v prodloužení hvězdný Connor McDavid. Dneska se toho ale stalo daleko víc!

OTTAWA SENATORS - NEW JERSEY DEVILS

1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Kdo porazí New Jersey?

Hokejisté New Jersey vypadají neporazitelně. Devils po dalším skvělém výkonu slaví dvanácté vítězství v řadě. Ottawa nedostala před vlastními fanoušky téměř šanci, byla svým soupeřem přehrána a na konci zápasu byli domácí hráči vypískáni. Po letním posilování přišlo do Kanady velké zklamání.

Branky a nahrávky

38. Brassard (Brännström, Giroux) – 8. Haula (Zetterlund, Severson), 16. Bastian (Wood, M. McLeod), 23. J. Boqvist (Šarangovič, Siegenthaler), 40. Šarangovič (Hischier), 58. M. McLeod.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 34:35

Anton Forsberg (OTT) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 23:00

Akira Schmid (NJD) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:18



Tři hvězdy utkání

1. Erik Haula (NJD) – 1+0

2. Nathan Bastian (NJD) – 1+0

3. Akira Schmid (NJD – 25 zákroků

FLORIDA PANTHERS - CALGARY FLAMES

4:5sn. (0:1, 2:2, 2:1 - 0:0)

Drama rozhodnuto v nájezdech

Calgary bylo v zápase hned třikrát napřed, jednou dokonce o dvě branky. Florida ale pokaždé dokázala najít cestu ke srovnání, až se o vítězi muselo rozhodnout až v samostatných nájezdech. I v těch se dařilo více hostům, kteří tak získali o jeden bod více.

Branky a nahrávky

24. White, 31. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov), 42. Luostarinen (Bennett, Forsling), 54. M. Tkachuk (Bennett, Montour) – 16. Ružička (Hanifin, Zadorov), 21. Zadorov (Ružička, E. Lindholm), 33. Ružička (E. Lindholm), 47. Coleman (Backlund), rozh. náj. Andersson.

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 64:38

Jacob Markström (CGY) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:43

Adam Ružička (CGY) – 2+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:28



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Andersson (CGY) – 0+0

2. Adam Ružička (CGY) – 2+1

3. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+1

WINNIPEG JETS - PITTSBURGH PENGUINS

0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Čisté konto pro Jarryho

Tohle byla pořádná bitva. Klíčový gól zápasu dal na začátku třetí třetiny Jason Zucker, který otevřel skóre. Jets se ze všech sil snažili o vyrovnání, to ale nepřišlo. V závěru se navíc chyby při rozehrávce dopustil Connor Hellebuyck, jenž nabídl Penguins druhý gól a následně přišla ještě trefa do prázdné klece.

Branky a nahrávky

41. Zucker (Malkin, Petry), 59. Rust (Crosby), 60. Guentzel (Rust, Crosby).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 58:39

Tristan Jarry (PIT) - 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) - 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24



Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) - 32 zákroků

2. Jevgenij Malkin (PIT) - 0+1

3. Mark Scheifele (WPG) - 0+0

TORONTO MAPLE LEAFS - BUFFALO SABRES

5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Toronto bezpečně vyhrálo

Toronto udělalo velký krok k vítězství už během první třetiny, v níž se dokázalo dostat do tříbrankového vedení. Sabres se poté na chvilku vrátili do zápasu a snížili, nicméně přišli další dva góly a bylo rozhodnuto. Buffalo prohrálo osmý zápas v řadě.

Branky a nahrávky

13. Tavares (Marner, Rielly), 18. Järnkrok (Engvall, Sandin), 19. Giordano (Marner, Kämpf), 35. Nylander (Tavares, Matthews), 51. Nylander (Tavares) – 31. Tuch (Cozens, Dahlin), 56. Mittelstadt (V. Olofsson, Power).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:38

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:16



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) – 2+0

2. John Tavares (TOR) – 1+2

3. Matt Murray (TOR) – 32 zákroků

BOSTON BRUINS - CHICAGO BLACKHAWKS

6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Boston si pohrál s Chicagem

Další z velmi dobrých výkonů Bruins v této sezóně. Boston dal Chicagu hned šest gólů a o tři z nich se postarali čeští hokejisté. Dvakrát se trefil David Pastrňák, jednou Petr Mrázka překonal David Krejčí.

Branky a nahrávky

5. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 25. Bergeron (McAvoy, Marchand), 39. DeBrusk (Marchand, McAvoy), 40. Krejčí (Greer, McAvoy), 52. Pastrňák (N. Foligno, Nosek), 58. Hall (Grzelcyk, McAvoy) – 31. J. Toews (Domi, Kurashev).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 18 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 2+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:54

David Krejčí (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:14

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Charlie McAvoy (BOS) - 0+4

2. David Pastrňák (BOS) - 2+0

3. Brad Marchand (BOS) - 0+3

WASHINGTON CAPITALS - COLORADO AVALANCHE

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Capitals pokračují v bídné formě

Washington vyslal v noci na branku soupeře dvaatřicet střel, ani jedna však Alexandara Georgijeva nepřekonala. Colorado vyhrálo v hlavním městě USA zcela jednoznačně a připsalo si dva body do tabulky. Capitals se naopak nachází ve své konferenci téměř na samotném dně.

Branky a nahrávky

20. Makar (MacKinnon, Lehkonen), 34. MacKinnon (Manson, Newhook), 49. Cogliano (MacDonald, Compher), 57. Lehkonen (Rantanen, MacKinnon).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:31

Alexandar Georgijev (COL) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21



Tři hvězdy utkání

1. Alexandar Georgijev (COL) – 32 zákroků

2. Nathan MacKinnon (COL) – 1+2

3. Cale Makar (COL) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - DETROIT RED WINGS

1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Dominantní výkon Red Wings

Detroit zakončil sérii venkovních zápasů na ledě Columbusu, kde se prezentoval skvělým výkonem a po zásluze dokráčel k vysokému vítězství 6:1. Hlavní hvězdou duelu byl vyhlášen Filip Hronek, kterému se povedlo dvakrát skórovat. Jeden gól dal i Dominik Kubalík.

Branky a nahrávky

21. Bemström (Jenner, J. Gaudreau) – 10. Larkin (Perron, Seider), 27. Hronek, 31. Chiarot (Raymond, Copp), 38. Hronek (Larkin, Seider), 46. Kubalík (Seider, Larkin), 50. Bertuzzi (Copp, Raymond).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 60:00

Ville Husso (DET) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) - 1+0, +2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41

Filip Hronek (DET) - 2+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20



Tři hvězdy utkání

1. Filip Hronek (DET) – 2+0

2. Dylan Larkin (DET) – 1+2

3. Ville Husso (DET) – 27 zákroků

MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS

5:4sn. (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0)

Nadšení v Montrealu. Srovnání v závěru a úspěšné nájezdy

S Montrealem to nevypadalo vůbec dobře. Časomíra odpočítávala poslední sekundy třetí části a domácí potřebovali vstřelit gól, aby si vynutili prodloužení. V tom ale přišla střela Colea Caufielda z levého kruhu a bylo vyrovnáno. Zápas nakonec dospěl až k samostatným nájezdům, v nichž opět rozhodl Nick Suzuki.

Branky a nahrávky

5. Dvorak (Gallagher, Xhekaj), 18. Caufield (Dach, Hoffman), 32. Matheson (Suzuki, Caufield), 60. Caufield (Suzuki, Monahan), rozh. náj. Suzuki – 1. Sanheim (Laughton, MacEwen), 3. Tippett (Sanheim, Farabee), 36. Tippett, 49. Hayes (Seeler, MacEwen).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 63:05

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:26

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, +0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24



Tři hvězdy utkání

1. Cole Caufield (MTL) – 2+1

2. Owen Tippett (PHI) – 2+0

3. Nick Suzuki (MTL) – 0+2

ST. LOUIS BLUES - ANAHEIM DUCKS

6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

St. Louis je zpátky

Blues našli cestu z krize a nyní ničí jednoho soupeře za druhým. St. Louis si dokázalo hravě poradit s Anaheimem, kterému dalo šest branek a dokráčelo si pro šestou výhru v řadě. Ducks v této sezóně stále neokusili výhru v základní hrací době.

Branky a nahrávky

13. Acciari (Faulk, B. Schenn), 17. Bučněvič (Thomas), 22. Bučněvič (Thomas, Kyrou), 25. B. Schenn (Bučněvič), 29. Krug (Kyrou, Bučněvič), 56. Thomas (Kyrou) – 27. Fowler (Henrique), 49. Henrique (Fowler, McTavish).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 39:36

Anthony Stolarz (ANA) – 4 zákroky, 1 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00



Česká a slovenská stopa

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:59



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (STL) – 2+2

2. Robert Thomas (STL) – 1+2

3. Torey Krug (STL) – 1+0

MINNESOTA WILD - CAROLINA HURRICANES

2:1pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Cenné vítězství pro Minnesotu

Tento zápas se rozhodně mezi ty nejatraktivnější nezařadí. Oba týmy se střelami šetřily a gólmani mnoho práce neměli. Minnesota dlouho hledala odpověď na branku Sebastiana Aha z první třetiny, nakonec ji ale v 58. minutě našla a srovnala. V prodloužení pak rozhodující gól duelu dal Alex Goligoski.

Branky a nahrávky

58. Steel (Spurgeon, Kaprizov), 62. Goligoski (Steel, F. Gaudreau) – 14. Aho (Nečas, Noesen).

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 61:12

Filip Gustavsson (MIN) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 61:12



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16



Tři hvězdy utkání

1. Alex Goligoski (MIN) – 1+0

2. Sam Steel (MIN) – 1+1

3. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

DALLAS STARS - NEW YORK ISLANDERS

5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Dallas zvládl závěr proti Islanders

Hokejisté Dallasu dokázali odejít z velmi vyrovnaného zápasu jako vítězové. Dlouho vyrovnaná bitva se lámala na samotném konci, kde domácí ukázali svoji kvalitu a vstřelili důležité góly. Za Islanders se poprvé v sezóně prosadil Matthew Barzal, jenž se trefil hned dvakrát.

Branky a nahrávky

27. Faksa (Seguin, Ja. Benn), 35. Marchment (Ja. Benn, C. Miller), 49. Ja. Benn (Marchment, Seguin), 57. J. Robertson (Pavelski), 60. Hakanpää (Oettinger, Pavelski) – 22. Barzal (Romanov, Wahlstrom), 35. Barzal (Nelson, Lee).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:25



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +3 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:32

Matěj Blümel (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 6:35



Tři hvězdy utkání

1. Jamie Benn (DAL) – 1+2

2. Tyler Seguin (DAL) – 0+2

3. Mathew Barzal (NYI) – 2+0

NASHVILLE PREDATORS - TAMPA BAY LIGHTNING

2:3pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Tampa vybojovala výhru v prodloužení

Tampa byla v zápase nucena dvakrát dohánět ztrátu, vždycky se ji to ale povedlo a vynutila si prodloužení. V něm se do kotouče opřel Steven Stamkos a vystřelil svému týmu jako správný kapitán vítězství.

Branky a nahrávky

2. F. Forsberg (Ekholm, Pärssinen), 46. Niederreiter (Duchene) – 25. Kučerov (Point, Sergačjov), 57. Killorn (Cole, Kučerov), 63. Stamkos (Kučerov, Point).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 39 | Přesilová hra: 1/5 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:36

Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 62:36



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:58



Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) – 1+0

2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků

3. Filip Forsberg (NSH) – 1+0

SEATTLE KRAKEN - LOS ANGELES KINGS

3:2pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Prodloužení zvládl i Seattle

I duel v Seattlu dokráčel za nerozhodného stavu do prodloužení a k radosti domácích fanoušků se dokázali prosadit Krakeni. První hvězdou byl vyhlášen právě Jordan Eberle, který celý zápas rozhodl.

Branky a nahrávky

5. McCann (Beniers, Eberle), 41. Sprong (Schultz, Beniers), 63. Eberle (Schultz) – 39. Danault (Arvidsson, Edler), 41. Moore (Danault, M. Roy).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:23

Cal Petersen (LAK) - 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62:23



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) - 1+1

2. Jared McCann (SEA) - 1+0

3. Oliver Bjorkstrand (SEA) - 0+0

EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:3pp. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Edmonton vytěžil z minima maximum

Edmonton nebyl v dnešním zápase lepším týmem, nicméně se nakonec raduje z vítězství. O všem rozhodl v prodloužení Connor McDavid, který znovu vstřelil opravdu nádherný gól.

Branky a nahrávky

2. Foegele (Nugent-Hopkins, Murray), 31. Draisaitl (Nurse, Nugent-Hopkins), 41. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins), 62. McDavid (Nurse, Draisaitl) – 17. Kolesar (Theodore, Howden), 25. Ma. Stone (TS), 52. Ma. Stone (Theodore, Eichel).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 61:17

Adin Hill (VGK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:35



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 1+1

2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 0+3

3. Mark Stone (VGK) – 2+0

SAN JOSE SHARKS - NEW YORK RANGERS

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Rangers si poradili se San Jose

Rangers to neměli na ledě San Jose vůbec jednoduché. Ve skvělé formě byl James Reimer, který své soky doslova ničil. Nakonec se však Rangers podařilo v 54. minutě dostat do vedení a po gólu Foxe do prázdné klece se zdálo hotovo. Sharks se ale rychle vrátili do hry a snížili, vyrovnat ale nedokázali, i když byli hodně blízko.

Branky a nahrávky

60. Couture (Hertl, Meier) – 54. Gauthier (Trouba, K. Miller), 59. Fox (Zibanejad, Vesey).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 43 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 41 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 58:36

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:47

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků

2. James Reimer (SJS) – 41 zákroků

3. Julien Gauthier (NYR) – 1+0

