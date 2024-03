Blues roste tahoun. Neighbours udivuje spoluhráče i trenéry

Jednadvacetiletý útočník absolvuje v dresu St. Louis Blues svou první kompletní sezónu v NHL. Pro svůj tým je velmi platným hráčem, jelikož patří k nejlepším střelcům klubu, který bojuje o účast v play off.

Jake Neighbours se do týmu St. Louis Blues dostal v roce 2020, kdy si jej vybral na draftu. Šel na řadu hned v prvním kole, konkrétně z 26. pozice. Mladý Kanaďan se předváděl v dobrém světle už v kanadských juniorkách, i když jej hodně trápily zdravotní potíže, kvůli kterým se téměř neúčastnil mládežnických reprezentačních akcí. Dres s javorovým listem oblékal pouze na turnaji kategorie U17, kde byl kapitánem. Následně svou zemi reprezentoval na předčasně zrušeném MSJ 2022.

Premiéru v NHL si odbyl v roce 2021, po devíti duelech se vrátil do juniorky, kde dokončil sezónu. Následující ročník už strávil v profesionálním hokeji, kdy cestoval mezi St. Louis a Springfieldem. Sezónu završil na světovém šampionátu, kde s Kanadou vybojoval zlato.

Ve skvělé jízdě pokračuje i v letošním ročníku, je už totiž pevnou součástí sestavy St. Louis a s 19 góly se dělí o pozici třetího nejlepšího střelce týmu.

„Je to hokejista, který prostě miluje hru. Baví ho být v šatně a jako mladý hráč přináší energii, stejně jako všichni tito mladí hráči. Jsou rádi, že jsou tady, jsou rádi, že mají možnost hrát v NHL, a Jake toho využívá naplno,“ popsal lodivod Blues Drew Bannister. „Na mladého hráče má skvělé vůdčí schopnosti, všechno dělá správně a přináší spoustu energie. Je to opravdu dobrý spoluhráč, zastává se svých spoluhráčů, takže v tom, co dělá a co přináší našemu týmu, je velký potenciál pro další rozvoj, a to nejen na ledě, ale i mimo něj.“

Na začátku ročníku Neighbours dostával příležitost především ve čtvrté útočné formaci, postupem času se díky svým výkonům posouval do prvních dvou útočných letek. Významnou roli hraje také při přesilovkách St. Louis, ve kterých vsítil už šest branek.

„Jde to docela dobře. Dostávám spoustu příležitostí, za což jsem vděčný, a dostávám se na pozice, kde mohu dosáhnout úspěchu. Hraji s několika opravdu dobrými hráči a snažím se toho využít. Myslím, že právě to, že se hodně pohybuji u branky, je také důvod, proč jsem poměrně úspěšný. Hraji se spoustou kluků, kteří jsou velmi dobří v práci s pukem a umí ho dostat do branky. A pro mě je to o tom, že tvrdě pracuji a chodím do nepříjemných prostorů, a právě teď jsem za to odměněn,“ sdělil jednadvacetiletý kanadský útočník.

Pracovitý forvard si stále zvyká na to, jaké to je být profesionálem a našel několik odlišností oproti juniorské kariéře: „Myslím, že to je to mnohem náročnější než v juniorech. V juniorce máte více tréninků, ale tady hrajete více zápasů a máte pocit, že hrajete skoro každý druhý den a není moc volných dnů. Takže se musíte ujistit, že se správně staráte o sebe a své tělo, abyste se mohli každý den ukázat a odvést svou práci.“

Jake Neighbours bude mít šanci se ukázat v noci na neděli, kdy Blues na svém ledě přivítají divizního rivala z Minnesoty. St. Louis momentálně na druhou divokou kartu, která by jim zaručila play off, ztrácí 7 bodů.

Svého spoluhráče chválí i zkušený útočník Robert Thomas: „Jake odvedl skvělou práci v mnoha oblastech a postupně se stále zlepšuje. Je stále sebevědomější. Nesnaží se dělat příliš mnoho, drží se toho, v čem je dobrý, a to mu letos přineslo hodně úspěchů. Takový hráč je pro tým opravdu důležitý a my jsme moc rádi, jak se letos vyvíjel, a nemůžu se dočkat jeho budoucnosti. Má ji opravdu zářnou.“

