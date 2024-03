Bedard chválí svého následovníka. Vysekl poklonu Celebrinimu

Connor Bedard adresoval mnoho pěkných slov na adresu jednoho z nejžhavějších mladíků letošního Výběru nováčku do NHL. Macklin Celebrini aktuálně září v univerzitní NCAA a v projekcích na draft se nachází na předních pozicích.

Sedmnáctiletý Kanaďan je ve většině žebříčků před blížícím se draftem do NHL jako jednička. Talentovaný centr se výborně předvedl také na mistrovství světa juniorů, kde táhl tým javorových listů a s 8 body byl jasně nejproduktivnějším hráčem. Jedinou kaňkou na účasti na MSJ byl fakt, že Kanada odjela z šampionátu bez medailí, když ji ve čtvrtfinále zastavil český výběr.

„Sledoval jsem některé z jeho nejzajímavějších momentů, viděl jsem různá videa a mistrovství světa juniorů jsem sledoval docela pozorně," řekl Bedard, jednička draftu NHL z roku 2023. „Je to výjimečný hráč a to, co letos předvádí, je pozoruhodné. Nevím, jestli se to už někomu v jeho věku podařilo, samozřejmě jet na mistrovství jako nezletilý a pravděpodobně být jedním z finalistů na Hobey Baker Trophy, jsem si jistý, že tam bude, pokud to dokonce nevyhraje. Bylo vzrušující sledovat takového kluka. V NHL jsou z jeho příchodu asi dost nadšení.“

Macklin Celebrini ve svém prvním roce na univerzitě v Bostonu všechny udivoval. V produktivitě celé soutěže mu patří třetí pozice, hned za Willem Smithem, který patří San Jose a za ostříleným Cutterem Gauthierem, který patří do organizace Anaheimu. Kanadský centr posbíral v 35 zápasech 59 kanadských bodů.

Jeho vyhlídky jsou dobré i na draft, je totiž číslo 1 na seznamu bruslařů ze severoamerických soutěží, který sestavuje Centrální skauting NHL, je také jedničkou seznamu nejlepších hráčů pro draft, který v polovině sezóny sestavil server nhl.com.

Bostonská univerzita bojovala o titul v Hockey East s Boston College, rozhodující utkání však Celebriniho tým nezvládl a padl poměrem 2:6. Už ve čtvrtek však vstoupí do bojů o účast ve Frozen Four, vrcholu sezóny v NCAA.

Sedmnáctiletý Kanaďan byl jako jeden z deseti hráčů nominován na Hobey Baker Memorial Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu hráči sezóny v NCAA. Tři finalisté budou oznámeni začátkem dubna a vítěz této trofeje bude oznámen 12. dubna.

Blackhawks jsou momentálně jedním z favoritů na zisk pozice číslo 1 v letošním draftu, větší procentuální šanci má aktuálně pouze San Jose, ale stejně se bude losovat v draftové loterii.

A jaké má Bedard pro Celebriniho rady, aby se dokázal připravit na NHL? „No, asi neposlouchat vás z médií,“ zavtipkoval Bedard. „Ne, asi bych mu poradil, aby jen hrál hokej, bavil se, to je asi to nejdůležitější. Mimo led se tu děje tolik věcí, které jsou skvělé, ale upřímně řečeno, některé z nich nejsou tak zábavné. Když se skutečně dostanete na led a děláte jen to, co vás baví, je to ta nejlepší část dne. Tak nějak k tomu přistupuji.“

