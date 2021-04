Ani Jágr ani Howe. Železným mužem NHL je od pondělka Patrick Marleau

Když jsme v létě 2017 čekali, zda Jaromír Jágr prodlouží kariéru v NHL, bylo to napětí spojené také s předpokladem překonání zápasového rekordu Gordieho Howea. Známý trenér Luděk Bukač dokonce nadhodil odvážnou myšlenku, že se některým klubům nelíbí představa, že tuto prestižní statistiku povede cizinec, a tak Jágra úmyslně přehlíží.

Legendární hokejista nakonec podepsal s Calgary, Howeův zápis ale nepřekonal. Dlouhé čekání si vybralo svou daň a Jágrovi se ozvalo tělo. Rekord Pana Hokeje se dočkal přepisu až o čtyři roky později. 19. dubna jej převálcoval Patrick Marleau.

Jednačtyřicetiletý veterán odehrál v pondělí za San Jose proti Vegas 1768. zápas v kariéře, Howe jich má na kontě 1767. Marleau zvládl tento výkon ve 23. sezóně, z toho 21 jich odehrál jako Žralok. Howe odehrál 26 sezón, při jeho vstupu do NHL těsně po válce ale měla základní část jen 60 utkání a až do 39 let hrál pravidelně 70 zápasů. Za nynějších podmínek by za sebou legendární Kanaďan zanechal výrazně větší počet odehraných duelů.

Nic to nemění na ojedinělosti Marleauova výkonu, jehož vždycky zdobila perfektní kondice a odolnost vůči zraněním. Přehled jeho odehraných sezón se doslova hemží číslicí 82. Plný počet. Skutečně výjimečně žádal u lékaře neschopenku. V tom je na tohohle chlapa spoleh.

„Dobře jsem se začal cítit někdy pátým rokem. Když za sebou máte pár dobrých let, vydařené zápasy, tak začínáte chápat, co je potřeba udělat pro úspěch,“ řekl při ohlédnutí za dlouhou kariérou.

„Klíč je ve vyrovnanosti,“ dodal ke spoluhráčově výkonu Erik Karlsson. „Je to zajatec pevných návyků. Dokonce i dnes, kdy hodně lidí volí tu snazší cestu, tráví méně času na kluzišti a více doma, myslím, že on si udržel svou rutinu. Je k sobě upřímný v každém zápase, který v téhle lize odehrál.“

Emotivní večer

Draftován byl v roce 1997 jako celková dvojka. Do NHL naskočil okamžitě, žádné čekání. Taky proto jeho zápis během let tak zhoustl. Nejsou v něm velké díry, minimum absencí. 42 let mu bude až v září. Nikdy nedal v NHL 50 branek ani nepřekonal 100 bodů, přesto posbíral 1196 bodů (566+630), což je další úctyhodný výkon.

Emoce s ním v pondělí cloumaly. Hodně lidem chtěl poděkovat. Mnoha z nich je upřímně vděčný, že došel až sem. Dost lidí mu gratulovalo, včetně Marka Howea, syna překonané legendy. Dokonce i v řadách pondělního soupeře byly dobře známé tváře. Trenér Peter DeBoer před časem vedl Patricka Marleaua právě v San Jose.

„Je to něco mimořádného těšit se takovému respektu a poslouchat ta slova,“ řekl dojatý jednačtyřicátník. „Bojujete s těmi chlapy každý den. Hrajete proti nim, víte, že třeba umí i přitvrdit, oni chápou, co tahle liga obnáší, všechny ta jejich slova a uznání jsou velmi pokorná.“

Slzy emocí vystřídal i úsměv. To když mu okolí připomnělo, jak rozdílný herní typ proti Gordiemu Howeovi je. Někteří kamarádi si z Marleaua dokonce dělali legraci a žádali „Howeův hattrick“, tedy gól, nahrávku a rvačku. „Psali mi, abych se o to pokusil. Možná bych do bitky šel, kdyby byl někdo ochotný. Bylo by hezké dát dneska gól,“ smál se oslavenec.

Do statistik se letos zapisuje pramálo (4+4 ve 45 zápasech), nepovedlo se to ani proti Vegas. I tak se dočkal jmenování třetí hvězdou večera.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+