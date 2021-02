A zase on! Pasta válel na všech frontách

Nebyl by to David Pastrňák, kdyby z jakékoliv události neudělal svou show. V noci na pondělí tomu na Lake Tahoe nebylo jinak. Se svými kumpány nezaujal jenom povedenými kostýmy z devadesátek, ale také padnoucími brýlemi. Vrchol večera přišel v samotném zápase, ve kterém Philadelphii nasázel tři góly.

Všechno to začalo už příjezdem k jezeru, který hráči Bruins vylepšili do očí bijícími soupravami. Vypadalo to, jako kdyby se svět vrátil o třicet let dozadu a parta kluků si šla zalyžovat. Čepice a ledvinky samozřejmě nesměly chybět.

„Myslel jsem si, že mi hrabali ve starém šatníku,“ smál se trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Pastrňák ale po zápase svého kouče uklidnil, když vysvětlil, jak to vlastně bylo: „Patrice Bergeron je v těchto věcech vždycky o krok napřed, byl to jeho nápad. Všechny nás ten nápad hned chytnul, tak jsme se toho ujali. Už jenom objednávání těch věcí byla sranda.“

Český útočník pak zaujal také na rozcvičce, jelikož jeho retro sluneční brýle s růžovými obroučkami jednoduše neměly chybu.

Pak ale skončila sranda a začal zápas. A s ním i Pastova hokejová show.

Hvězda Bostonu se prosadila hned po 34 sekundách hry, kdy s přehledem zakončila pas Brada Marchanda. „Marchy mi pak řekl, že proti slunci ani neviděl bránu, tak radši celou dobu nahrával,“ smál se Pastrňák po zápase.

První třetina skončila vyrovnaným stavem 2:2. A hlavně už zapadlo sluníčko, takže se hrálo za tmy.

„Byla to paráda, protože jsme hráli v obou možných podmínkách. Za světla i za tmy, která je taky krásná. Byla to parádní zkušenost,“ dodal útočník s osmaosmdesátkou na drese.

Pastrňák a spol. začali druhou třetinu podobně jako tu první. Rychlým gólem. Tentokrát to byla opravdu lahůdka. Pastrňák si tělem odstavil protihráče, dostal přihrávku a z kruhu vypálil nechytatelně do horního růžku.

„Pasta byl dneska jako utržený ze řetězu,“ přikyvoval trenér.

Svým třetím gólem pak Pastrňák uzavřel celý zápas, opět šlo o střelu z kruhu, tentokrát však z opačné strany.

Pro Pastrňáka to byl desátý hattrick v kariéře, čímž se osamostatnil na druhé pozici mezi českými hráči. První příčku drží s patnácti Jaromír Jágr.

Hattrick a Pastrňák, to jde prostě k sobě. V noci se stal jedenáctým nejmladší hráčem, který nastřílel deset hattricků v základní části NHL. V tomto ohledu je lepší než Ovečkin či Brett Hull.

Současně také nastolil neskutečné tempo. Ano, první třígólový zápis v jednom utkání se mu v NHL povedl až na 240. pokus, nicméně od té doby vstřelí hattrick každé 18. utkání. To je vskutku vynikající číslo.

Pakliže vydrží v podobném tempu, může se dostat i do TOP 10 historie ligy. Desátý Cy Denneny má na kontě hattricků 25.

Zpátky ale k utkání pod širým nebem. Bruins porazili Flyers 7:3. Tým z Bostonu tak potvrdil svou dominanci nad tímto soupeřem, jelikož šlo už o pátou výhru v pátém vzájemném zápase v této sezoně.

Zápas skončil, Pasta zapsal devátý gól v devátém zápase a mohlo se jít slavit. Nicméně střelec hattricku byl ještě pozván na pozápasový rozhovor, kam dorazil v oněch slunečních brýlích.

„V kabině hrála Barbie Girl, ale pak jste mě vytáhli na rozhovor,“ říkal v dobrém rozmaru novinářům. „Tančil jsem tam s nimi, ale vy jste to pokazili! Kdoví, co se tam teď beze mě děje.“

Bruins mají za sebou skvělý zážitek, který okořenili zábavou, ale i zodpovědným výkonem a sedmi vstřelenými brankami.

„Užili jsme si tu každou sekundu. Škoda, že už musíme jet,“ zakončil Pastrňák.

