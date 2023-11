Válec z Vancouveru znovu úřadoval a opět to odnesli tragičtí Oilers!

Posledních osm duelů? Všechny spojuje jeden společný jmenovatel jménem bodový zisk. Kosatky válí a letos již potřetí zastavily útočně laděný Edmonton, z toho dvakrát to byl řádný výprask. Olejáři naopak takovou bídu už dlouho nezažili a tým by měl co nejrychleji dostat nový impuls, jelikož start je až neuvěřitelně tragický.

První obraná řada Kosatek budí hrůzu již na papíře. Nejstarší z tria Hughesů je společně s Nikitou Kučerovem a svým bratrem, který byl jedničkou draftu v roce 2019, druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. K tomu všemu připočtěte příspěvek od Filipa Hronka. Ten má v současné době 13 nahrávek.

Proti Oilers Quinn Hughes zaznamenal gól a tři asistence. Canucks tak prodloužili bodovou sérii na osm zápasů jasnou výhrou 6:2.

„Hrajeme jako tým opravdu dobře,” řekl Hughes. „Olejáře známe z letoška velmi dobře a porazit je třikrát během 12 zápasů od začátku ročníku, je obrovský úspěch. Máme na ně náskok čtrnácti bodů v Pacifické divizi, ale je trochu brzy dívat se na takové věci.”

Lví podíl na prohloubení mizérie Edmontonu měl také maskovaný hrdina Kosatek. Thatcher Demko předvedl celkem 40 zákroků, z toho 19 v první třetině.

„Demko je neuvěřitelný,” řekl trenér Vancouveru Rick Tocchet. „Probudili jsme se poté, co udělal asi pět, šest nebo sedm neskutečných zákroků, a pak jsme se začali konečně hrát naši hru.”

Naopak Olejáři nevyužili dobrý start, a přestože svého soupeře v úvodních dvaceti minutách přestříleli poměrem 20:8, tak po první třetině prohrávali 1:3.

„Očividně je to velmi frustrující,” řekl kapitán Oilers Connor McDavid. „Měl jsem pocit, že jsme v první třetině udělali spoustu dobrých věcí, ale opět to dopadlo hrůzostrašně”.

Podobně to viděl i zkušený zadák.

„Připadá mi, že ať děláme cokoli, poslední dva nebo tři zápasy máme vždy skvělý začátek a z nějakého důvodu se ocitáme v gólovém deficitu při odchodu do kabin,” řekl Ekholm. „Je to frustrující. Nevím, jestli dokážeme odehrát lepších 15 minut v první třetině.”

Se svým výkonem opět nebyl spokojený Stuart Skinner, který má na kontě jen jedno vítězství proti Calgary a velmi hrozivé statistiky s průměrem 3,99 gólu na zápas.

„Myslím, že mohu chytat mnohem lépe, abych více pomohl svému týmu,” řekl Skinner. „Jsem brankář a mým úkolem je zastavovat puky a pouštím jich šest,” konstatoval skleslým hlasem.

Oilers tedy mají nad čím přemýšlet, jelikož jejich styl hry stále vázne v defenzivě a situace začíná být kritická. Ve druhém táboře naopak panuje oproti minulým sezonám nezvyklý klid a tým více než naplňuje předsezónní očekávání.

