Rozhodne se v sedmém utkání! Islanders v prodloužení zachránil Beauvillier

Zaplněné Nassau Coliseum zažilo obrovské drama se šťastným koncem. Islanders v šestém zápase prohrávali o dva góly, nicméně dokázali srovnat a v prodloužení rozhodli o tom, že se série přesune k sedmému klání do Tampy.

NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:2pp. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Islanders otočili utkání a vynutili si sedmý zápas

Udělat poslední krok bývá nejtěžší a Tampa se o tom v noci přesvědčila. Lightning zvládli úvodní třetinu lépe a po brance Braydena Pointa se dostali do vedení. Krátce po polovině zápasu přidal druhý gól Anthony Cirelli a vypadalo to, že si hosté dneska zajistí postup do finále. Opak byl však pravdou.

V pětatřicáté minutě si nesmírně důležitou branku na své konto připsal Jordan Eberle, který vrátil svůj tým do zápasu a rozburácel Nassau Coliseum. Islanders postupně přidávali na aktivitě, až se v dvaapadesáté minutě dočkali vyrovnání - šťastným střelcem se stal Scott Mayfield.

Za remízového stavu 2:2 dokráčel zápas až do prodloužení, ve kterém se dlouho nehrálo. Po osmašedesáti sekundách se o slovo přihlásil Anthony Beauvillier a pravděpodobně nejdůležitějším gólem ve své kariéře vystřelil sedmé utkání.

Kdo se nakonec bude radovat z postupu?

Branky a nahrávky

35. Eberle (Barzal, Greene), 52. Mayfield (Barzal, Pelech), 62. Beauvillier – 17. Point (Cirelli), 33. Cirelli (Palát).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 60:52

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,2%, odchytal 60:36



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:11

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Beauvillier (NYI) - 1+0

2. Mathew Barzal (NYI) - 0+2

3. Scott Mayfield (NYI) - 1+0

