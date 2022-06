První v dějinách! Kuemper se odrazil ode dna a navrch nahrál na vítězný gól

"Snažil jsem se rozehrát co nejrychleji, viděl jsem, že jsou hotoví." Bleskový pochod v mysli Darcyho Kuempera se Coloradu i jemu samotnému vyplatil. Laviny po raketovém založení útoku skórovaly a kanadský čahoun se stal prvním gólmanem v dějinách NHL, co přihrál ve finále Stanley Cupu na vítězný gól. Završil tak večer, v jehož průběhu ukázal, proč je jedničkou vládce Západní konference. Odolal náporu domácích Bolts, na ledě Tampy uspěl coby první maskovaný muž od 6. května.

"Věříš si?" Prostinkou otázku položil coloradský kouč Jared Bednar Kuemperovi před čtvrtým finále.

Ne snad, že by bývalý řízný bek o svém brankářském koni pochyboval, chtěl se jen ujistit, možná i "Kuempse" nahecovat. "Náš tým Darcymu důvěřuje, já taky. Ale chtěl jsem si byl jistý tím, že si věří i on sám, že je připravený se odrazit k lepšímu výkonu," vysvětlil Bednar novinářům.

Kuemper víru ve vlastní schopnosti neztratil. Ani po nepříjemném a bolestivém zranění oka během prvního kola proti nashvillským Predátorům. Ani po obnovení zdravotních trablů v dalším průběhu play-off.

Ani po nepovedeném finále číslo 3, v němž dostal i branky z kategorie lacinějších (a inkasoval pětkrát z 22 střel), a musel přepustit své místo spolehlivé dvojce Pavlu Francouzovi.

A neztratil ji ani poté, co pro něj zatím poslední pokračování finálové série začalo obdrženou brankou po pouhých 36 sekundách. A to nepochybně kontroverzní.

Kuemper schytal ránu pukem do masky a pásky okamžitě povolily. Helma mu prudce spadla, už bez ní se vsedě marně snažil zakročit proti Anthonymu Cirellimu. Nejeden rozhodčí by přerušil hru. Nestalo se tak. To byla ledová sprcha. Ale ne zlomový moment.

Takový scénář bývalý kasař Minnesoty či LA nedopustil, do zbytku třetiny počapal všech 13 puků a odrazil brutální tlak v podání hokejistů Lightning. Avalanche tak udržel v utkání a umožnil následný obrat završený Kadriho vítězným gólem.

Ne, nikdo z Kuempera nechce dělat brankáře světové extratřídy, dávat ho na stejnou úroveň jako Andreje Vasilevského. Ale zároveň by nebylo fér se dívat na "Kuempse", případně i na Francouze, na nějakou Achillovu patu, či snad kryptonit Colorada.

V Tampě se o tom teď jasně přesvědčili. A najednou stojí na hraně propasti. Už musí jen vyhrávat. Jediná porážka znamená konec nadějí na unikátní threepeat, tedy zisk tří Stanley Cupů za sebou.

