První! Jak bojuje žena na střídačce o respekt v maskulinním světě

Je to trend a bude čím dál silnější. Viděli jsme ho už třeba na mistrovství světa. Žena coby součást trenérského štábu mužského hokejového týmu. V zámoří píše historii Jessica Campbell, první ženská asistentka trenéra v American Hockey League.

Šanci jí dali Coachella Valley Firebirds, farma Seattlu Kraken.

„Má znalosti, zkušenosti a talent, které hráči rozpoznají a pochopí, že když budou naslouchat, můžou se zlepšit v tom, co dělají,“ říká hlavní kouč Firebirds Dan Bylsma. „Bylo to evidentní od samého začátku a výsledky to jen potvrdily.“

Základním úkolem pro Jessicu Campbell bylo založit vztahy na vzájemném respektu. Přesvědčit hráče, že je zde pro to, aby jim pomohla uspět. Nachystaná dostat z každého maximum jeho možností. Se všemi mluvila o jeho cílech a oblastech, kde by se mohl zlepšit. Všechny uvědomila v tom smyslu, že tu bude pro každého tak dlouho, jak bude potřebovat.

„Takový je můj přístup – pracovat s každým na individuální úrovni. Snažím se je podpořit, najít cestu jak jim pomoct a na tom stavět. Zahrnovalo to i speciální formace a přesilovky. Komunikace a kreativní mysl, ukázat jim jiné cesty, jak mohou uvažovat o hokeji.“

Podpora na ledě je jedna věc, pomoc mimo led věc druhá. Možnost pohovořit o čemkoli, co je trápí. Ženy jsou obecně empatičtější než muži, právě tady může Jessica Campbell reálně nabídnout víc než běžný trenér. Ředitel pro hokejové operace Troy Bodie vyzdvihl právě tuhle schopnost své podřízené, když mluvil o „významných rozhovorech s hráči“.

„Hráči procházejí různými krizemi. Mluví s nimi o tom. Ani se nemusí sami přímo vyjádřit. Ona to vycítí a kontaktuje je sama. Cokoli zachytí v šatně, po zápase, po tréninku, jde a odvede skvělou práci,“ pochvaluje si přístup Campbellové Bodie.

Přínos Jessicy Campbell se neomezuje jen na konverzace. Poradit umí i s konkrétními dovednostmi, chcete-li ukázat svou světovost, můžete použít výraz „skills“. Pomáhá například s bruslením. S hráči tráví před i po tréninku spoustu času, kdy tyto věci pilují. V klubu panuje shoda, že Firebirds v tomto směru dosáhli zřetelného posunu.

Farma Seattlu měla deset hráčů s minimálně deseti vstřelenými brankami, přesilovkovou úspěšnost 20,3%. V Calder Cupu deset lidí nasbíralo dvouciferný součet bodů. S ofenzivou mohou být v klubu spokojeni. Mimochodem, Coachella Valley Firebirds došli až do finále, kde v dramatické sedmizápasové bitvě padli s Hershey Bears.

Součástí farmy Krakenu byl loni také Shane Wright, devatenáctiletá čtyřka draftu 2022. V osmi zápasech základní části nasbíral 6 bodů (4+2), ve 24 duelech play off bodoval devětkrát (2+7). Spolupráci s Jessicou Campbell si chválil, hodně se prý od ní naučil.

„Vyhovovalo nám chodit za ní s návrhy nebo s dotazy, jestli vidí něco na naší hře, co by se dalo zlepšit. Tohle porozumění je vždycky důležité,“ přikyvuje mladík.

Dan Bylsma zdůrazňuje, že American Hockey League není jen předpódiem pro rozvíjející se hokejisty. Totéž platí pro trenéry. Než se prosadil v NHL, učil se právě ve farmářské soutěži. Tu dobu popsal jako „maratón učení“. „Bez debaty, působení v AHL je důležité pro trenérův vývoj,“ tvrdí Bylsma.

Jessica Campbell věří, že zatímco její přítomnost na lavičce v mužském sportu je pořád ještě určitou zvláštností, přijde doba, kdy to bude normální. „Dívám se na to tak: ‚OK, jsem jiná. Jenomže právě proto přináším jiné pohledy na hru, na chlapy, na šatnu, o kterých třeba nikdy neslyšeli.‘“

Určitý tlak samozřejmě cítí. Spousta očí na ní nahlíží jinak. Někdo jí její práci přeje, jiný ne. „Nevnímám to negativně. Úspěch s sebou nese nepřejícnost. Na to, že se jako organizace posouváme, jsem nejvíc hrdá. Máme tady ojedinělý trenérský štáb, na tom přeci nemůže být nic špatného,“ těší první trenérku v AHL.

