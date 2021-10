Nad Montrealem visí Damoklův meč. Weber může zablokovat Priceův návrat

Dvě největší tváře Canadiens jsou mimo hru. Shea Weber nehraje z důvodu blíže nespecifikovaných zdravotních potíží, Carey Price se dobrovolně přihlásil do asistenčního programu NHLPA. Křehkost dodává situaci, v níž se ocitl slavný kanadský klub, fakt, že Weber možná brzy nebude splňovat kritéria pro zařazení na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Pokud by ligová inspekce časem zjistila, že opravdu nemá na takzvané LTIR co dělat, bude to pro Habs obrovský malér.

Nezáviděníhodná svízel.

To jsou dvě slova, jež vystihují současný stav věcí. Nad Montrealem visí Damoklův meč a skončit to může pro tradiční hokejovou adresu nevesele. Pokud by totiž Weber musel v dohledné době fuč z listiny dlouhodobě zraněných hráčů, byl by znemožněn Priceův návrat.

A to z prostého důvodu. Canadiens by se nevešli pod platový strop.

Známý novinář Pierre LeBrun požádal vedení NHL o vyjádření k Weberovi a jeho zapsání na LTIR a dostalo se mu vyhýbavé odpovědi. "V současné době nebudeme zpochybňovat, zda Weber splňuje podmínky nutné pro umístění na zmíněnou listinu."

Tak pravil Bill Daly, zástupce Garyho Bettmana, šéfa zámořské soutěže.

Také jste se zarazili nad spojením "v současné době"? Nejste sami, trklo to do očí i LeBruna. "Čtu mezi řádky a z mého úhlu pohledu to vypadá tak, že pro NHL není kauza Weber uzavřenou záležitostí." Jinak řečeno? "Kanadsko-americká profiliga bude monitorovat Weberovo zdraví."

Dá se očekávat, že NHL dohlédne na to, že je všem pravidlům učiněno za dost. Kdo ví, třeba brzy dojde na přezkoumání zdravotního stavu montrealského kapitána a závěry budou pro Habs skutečně nemilé.

Tento předpoklad není založen na čiré spekulaci, novináři za velkou louží se opírají třeba o fakt, že Weber nastoupil do posledního mače minulé sezony, pátého finále Stanley Cupu proti Tampě. Zvládl odbruslit přes 24 minut.

Jak výrazně je tedy jeho tělo pochroumané? Skutečně tak, že nemůže hrát celou sezonu, jak míní Canadiens?

To je klíčová otázka. Odpověď na ni může uvěznit Price mimo sestavu.

Vše by tak bylo na Jakeu Allenovi. A generální manažer Marc Bergevin by náhle působil jako výjimečně prozíravý muž. Jen pro připomenutí, opakovaně byl kritizován za to, že Allen s Pricem ročně ukrojí z platového stropu přes 13 milionů dolarů.

