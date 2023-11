Laine mimo sestavu! Columbus bez Fina zapsal devátou porážku v řadě

Columbus už neví, jak z herní krize ven. Proti Arizoně hlavní trenér Pascal Vincent v závěru posadil své největší hvězdy v podobě Patrika Laineho a Johnnyho Gaudreaua. Nyní proti Letcům nebyl dokonce finský ostrostřelec ani v sestavě a Columbus raději připsal na soupisku sedmého beka Adama Boqvista. Vše však bylo marné.

Blue Jackets jdou výrazně naproti tomu, aby už za chvíli nebylo o co hrát. Neúspěchy neberou konce a hlavní trenér Pascal Vincent už vyzkoušel se sestavou úplně všechno, což zahrnovalo i posazení dvou největších hvězd týmu.

Vše vyvrcholilo zápasem proti Letcům, kdy se finský snajpr vůbec nevešel do sestavy. Trenérský štáb dává bývalé dvojce draftu jasně najevo, že se od něj čeká mnohem více. To platí i o mistru přihrávky, který přišel do Columbusu před minulou sezonou z Calgary a zatím se na ledě marně hledá. Oba mají královské platy, které naprosto převyšují jimi předváděné výkony.

V posledním zápase proti rozjeté Philadelphii to byl opět jeden velký propadák. Tým z Ohia padl 2:5 a je přikován ke dnu Východní konference.

„Série prohraných zápasů, která nás trápí, je opravdu děsivá a my musíme vyvinout na ledě mnohem větší úsilí, pokud se z ní chceme dostat,“ řekl Boone Jenner.

Columbusu lámou vaz také početní výhody, které jsou opravdu tragické. Úspěšnost je pouhých 9,8 % a hůře jsou na tom pouze St. Louis a Washington.

„Přesilovky nám prostě nejdou,“ doplnil Jenner. „Je to v nás. Máme šance, ale nedaří se nám je využít. Máme ještě šanci se do boje o play-off vrátit. Musíme najít způsob, jak se rozjet. Samozřejmě, že jsme si našeho trápení hlavně v přesilovkách vědomi a věřte, že nás to hodně trápí.“

Columbus má navíc ještě o komplikaci navíc. Ze zápasu s Philadelphií totiž odstoupil Damon Severson. Podle všeho jde o zranění v horní části těla. Do sestavy by se tedy mohl na delší čas vrátit Adam Boqvist, který letos nedostává tolik prostoru a v kuloárech se hodně mluvilo o jeho případné změně adresy.

Uvidíme tedy, jak se další neúspěch podepíše na podobě sestavy. Blue Jackets už ale pořádně ujíždí vlak a za chvíli by mohlo být po sezoně. Další zápas bude proti Chicagu, které v draftu ukořistilo Connora Bedarda. Ten by se měl v zápase potkat se svým konkurentem Adamem Fantillim.

