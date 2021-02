Komplikace pro Blues. Thomas je na měsíc mimo hru

St. Louis musí řešit další komplikaci. Po Tyleru Bozakovi, jenž byl umístěn na listinu zraněných s otřesem mozku, ze hry vypadává další útočník. Robert Thomas bude kvůli zlomenému palci ze hry minimálně jeden měsíc.

Thomas se zranil v sobotním zápase proti Arizoně, který St. Louis prohrálo 1:3. Jediný gól domácích vstřelil právě Thomas. Byl to pro něj první gól v sezoně, na svém kontě má také pět asistencí.

Mladý centr se zranil v první třetině po srážce s Nickem Schmaltzem, respektive po nešťastném pádu.

„Je mi ho líto, bude nám chybět,“ komentoval ztrátu svého útočníka trenér Craig Berube. „Sezonu nezačal úplně ideálně, ale už se do toho dostával. Je nešťastné, že se to stalo, ale je to něco, s čím se bude muset vypořádat on i celý tým.“

Thomas by měl být mimo hru čtyři až šest týdnů, což by znamenalo, že by se do hry dostal až ke konci března. Do té doby mají Blues naplánovaných 25 utkání.

„Je to smůla,“ krčil rameny spoluhráč Brayden Schenn. „Konečně dal svůj první gól. A víme, jak dokáže hrát, když nabere sebevědomí. O to hladovější bude, až se vrátí zpátky.“

Pro Thomase měl být letošní ročník průlomovým. Po solidních prvních dvou sezonách se měl letos naplno rozjet. Úplně se tak ale nestalo. Má sice průměr půl bodu na zápas, nicméně jeho lajna se Schennem a Schwartzem nebyla tak účinná, jak se doufalo.

Důsledek matných výkonů jenom podtrhlo přesunutí z elitní lajny do třetího útoku. Právě gól proti Arizoně měl být světlem naděje, že se vrátí zpět ke starým výkonům.

Bohužel pro něj i celé St. Louis ale přišlo smolné zranění, které ho vyřadilo minimálně na jeden měsíc.

