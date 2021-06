Kdo jim věřil, ať hodí kamenem. Montreal se do finále dostal z 18. místa

Rozhodující zápas tohoto play off bude možné definovat až po finálové sérii. Už nyní je jasné, že jedním z účastníků závěrečného zápolení se stali Canadiens. Pokud letos vyhraje právě parta okolo brankáře Careyho Price a přeruší tak zcela nečekaně kanadské (a zároveň montrealské) čekání na další pohár, které již trvá 28 let, mohlo by se za klíčové považovat páté měření sil mezi Habs a Leafs.

Svěřenci trenéra Ducharmeho prohrávali v sérii 1:3 na zápasy. Pátý duel odstartovali skvěle a na ledě soupeře si vypracovali náskok 3:0. Pak ovšem Toronto přišlo s parádním comebackem, v čase 51:54 poslal mač do prodloužení Jake Muzzin.

Tehdy se lámal montrealský chléb.

Odhodlaní zástupci frankofonního klubu ovšem předvedli hlad po postupu. Suzuki rozhodl za 59 vteřin, následně se Canadiens podařilo získat i třetí a čtvrté vítězství. A zrodilo se monstrum, které nezná slitování. Proti Winnipegu Habs úchvatnou formu jen potvrdili, o čemž hovoří skóre 4:0 na zápasy.

Na USA to stačit nemůže...

Jenže to byla kanadská divize. Všichni si o ní mysleli, že je kvalitativně níže. Stopka černého koně měla přijít v semifinále, kam se přes vítěze základní části z Colorada dostalo Vegas. Druhý tým tabulky ovšem ve vyrovnaném boji srážely zejména individuální chyby. A tak odhodlaná obrana v čele s nekorunovaným vládcem Careym Pricem a řada šikovných útočníků v ideálním mixu se zkušenými veterány znovu předvedli divy.

Podtrženo, sečteno – 4:2 na zápasy.

Je zajímavé sledovat, jak o každém klubu, který Montreal pokořil, novináři najednou hovoří negativně. Další změny údajně potřebují podniknout manažeři z Toronta, Winnipegu i Vegas. Opravdu?

Ve skutečnosti mluvíme o týmech, které jsou vhodně poskládány od brankáře po posledního útočníka. Svou kvalitu potvrzovali nejen během celé základní části, ale také v uplynulých třech, čtyřech letech. Montreal naopak paběrkoval a vzbudil se až ve vyřazovací fázi. Proto tolik kritiky vůči těm, které vyprášil.

Málem zůstali na dovolené

Play off totiž neohroženě proplouvá ten úplně poslední postupující ze základní části. Jako by si na to pořád nikdo nemohl zvyknout. Pravdou je, že kdyby se letos mezi první šestnáctku účastníků kvalifikovali opravdu ti nejlepší, Montreal by chyběl. O bod více měli Stars, stejně tak newyorští Rangers.

Canadiens si v sezoně prošli peklem, museli odvracet spoustu vlastních pochyb, teď si ovšem užívají zasloužené vykoupení. Krásně to dokumentuje poslední tisková konference po uzavření semifinále.

„Starosti spojené s koronavirem, trenérská výměna, řada zranění, špatně rozjeté play off a obrat s Torontem… dokážete se ještě ohlédnout za svou dosavadní cestou?“ ptal se novinář Eric Engels ze Sportsnet.

„To je všechno, co jste vyjmenoval?“ divil se asistující trenér Luke Richardson.

„Určitě bychom toho našli více,“ doplnil Engels.

„To rozhodně,“ zněla odpověď.

