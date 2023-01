Florida si vyšlápla na Boston! San Jose dalo šest gólů Pittsburghu

Jeden zápas večer, deset duelů v noci - přesně takový byl program NHL. Jedním z nejatraktivnějších duelů byl souboj Floridy s Bostonem. Panthers po šíleném závěru dovedli utkání do prodloužení a v něm rozhodli o své výhře. Skvěle si v noci počínalo i San Jose, které dalo šest gólů na ledě Penguins.

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Krize Blues se prohlubuje

St. Louis včera večer prohrálo čtvrtý zápas v řadě a potvrdilo, že tohle není jeho sezóna. Colorado se brzy dostalo do dvoubrankového vedení a vývoj zápasu si zkušeně hlídalo.

Branky a nahrávky

10. Newhook (L. O'Connor, B. Hunt), 12. Compher (Girard, L. O'Connor), 25. Rodrigues (MacKinnon, Makar), 60. Nieto (Rantanen) – 37. B. Schenn (Krug, Kyrou), 50. Barbašev.

Statistika

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,8 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 27 zákroků, 30 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:36



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alex Newhook (COL) - 1+0

2. Logan O'Connor (COL) - 0+2

3. Evan Rodrigues (COL) - 1+0

FLORIDA PANTHERS - BOSTON BRUINS

4:3pp. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Panthers skolili obra

Po včerejší smolné porážce si Florida spravila chuť a po tvrdém boji porazila silný Boston. Panthers sice dostali v poslední gól na 2:3, nicméně dokázali rychle srovnat a následně rozhodli v prodloužení.

Branky a nahrávky

29. Montour (Barkov, M. Tkachuk), 49. Bennett (Gudas), 60. Barkov (Ekblad, M. Tkachuk), 61. Reinhart (Barkov, Lundell) – 17. Cr. Smith, 38. Coyle, 60. Pastrňák (Grzelcyk, Krejčí).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 40 | Přesilová hra: 0/1 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (FLA) - 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 59:31

Jeremy Swayman (BOS) - 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, čas na ledě 60:17



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) - 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:19

Pavel Zacha (BOS) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:16

David Krejčí (BOS) - 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22

David Pastrňák (BOS) - 1+0, -2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:53



Tři hvězdy utkání

1. Alex Lyon (FLA) - 37 zákroků

2. Aleksander Barkov (FLA) - 1+2

3. Sam Reinhart (FLA) - 1+0

WINNIPEG JETS - PHILADELPHIA FLYERS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Hart vynuloval Jets

Skvělý Carter Hart pochytal na ledě Jets všech čtyřicet střel a dovedl svůj tým k vítězství. Flyers naopak dokázali Hellebuycka překonat čtyřikrát a dokonce ho vyhnali z branky.

Branky a nahrávky

16. N. Cates (Frost, Tippett), 32. Bellows (Ristolainen, N. Cates), 44. Tippett (Ristolainen, York), 47. DeAngelo (Laughton).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 46:48

David Rittich (WPG) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 13:12

Carter Hart (PHI) – 40 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Rittich (WPG) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 13:12



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) - 40 zákroků

2. Owen Tippett (PHI) - 1+1

3. Noah Cates (PHI) - 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - LOS ANGELES KINGS

5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Tampa ukázala svoji sílu

Skvělý vstup Lightning do zápasu byl pro vývoj duelu klíčový. Tampa se v sedmé minutě dostala do dvoubrankového vedení a to ji výrazně pomohlo. Kings sice nejdříve dokázali snížit, poté v dalším průběhu ale dvakrát inkasovali a do duelu se nedokázali již pořádně vrátit.

Branky a nahrávky

6. Point (Kučerov), 7. Bellemare (Perbix), 16. Perry (Perbix, Naměstnikov), 36. Colton (Perbix, Maroon), 57. Hedman (Stamkos, Point) – 11. Anderson-Dolan (Fiala), 40. Danault (Iafallo, Doughty).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Jonathan Quick (LAK) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 57:30



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 10, čas na ledě 17:47



Tři hvězdy utkání

1. Nick Perbix (TBL) - 0+3

2. Ross Colton (TBL) - 1+0

3. Corey Perry (TBL) - 1+0

OTTAWA SENATORS - MONTREAL CANADIENS

5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Ottawa znovu řádila

Po vysoké výhře nad Torontem přidala dneska v noci Ottawa na své konto i vysoké vítězství nad Montrealem. Senators dali svému soupeři pět gólů a vyhráli 5:0. Anton Forsberg chytil všech osmadvacet střel Canadiens.

Branky a nahrávky

21. DeBrincat (Giroux), 28. Giroux (Greig, Sanderson), 30. Giroux (Chabot, DeBrincat), 59. M. Joseph (Holden), 60. Brassard (Batherson, Holden).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Samuel Montembeault (MLT) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 56:08



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Claude Giroux (OTT) - 2+1

2. Anton Forsberg (OTT) - 28 zákroků

3. Jake Sanderson (OTT) - 0+1

PITTSBURGH PENGUINS - SAN JOSE SHARKS

4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

Couture zapsal pět bodů

Klíčovým hráčem zápasu byl Logan Couture, který dal dva góly a na další tři přihrál. San Jose si díky tomu připsalo překvapivé vítězství na ledě Penguins, kde vyhrálo 6:4. Pittsburgh může tahle ztráta bodů v konečném součtu pořádně mrzet.

Branky a nahrávky

6. Malkin (Rakell, Crosby), 13. Crosby (Malkin, Guentzel), 35. Poehling (Dumoulin), 51. Malkin (Petry) – 2. Eyssimont (Couture, Vlasic), 20. E. Karlsson (Barabanov, Lorentz), 25. Gregor (Couture), 38. Barabanov (Couture, Benning), 56. Couture (Barabanov, Vlasic), 60. Couture (E. Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 32 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 57:53

Kaapo Kähkönen (SJS) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:14



Tři hvězdy utkání

1. Logan Couture (SJS) - 2+3

2. Jevgenij Malkin (PIT) - 2+1

3. Alexandr Barabanov (SJS) - 1+2

NEW YORK ISLANDERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:1pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Islanders uspěli v prodloužení

Vyrovnaný souboj muselo rozhodnout za stavu 1:1 prodloužení. V něm si svoji chvíli slávy užil Mathew Barzal, kterému se povedlo vystřelit Islanders bod navíc.

Branky a nahrávky

24. Lee (Palmieri, Nelson), 65. Barzal (Beauvillier, Pelech) – 37. W. Carrier (Stephenson, Eichel).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 45 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 44 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,8 %, odchytal 64:28

Logan Thompson (VGK) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 64:08



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) - 1+1

2. Anders Lee (NYI) - 1+0

3. Semjon Varlamov (NYI) - 44 zákroků

MINNESOTA WILD - BUFFALO SABRES

3:2sn. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Wild zvládli nájezdy

Zajímavé a vyrovnané utkání se hrálo v Minnesotě. Buffalo se na ledě svého soka dokázalo dostat dvakrát do vedení, nicméně Wild v obou případech téměř okamžitě srovnali a duel nakonec dospěl až do samostatných nájezdů. V nich ten rozhodující proměnil Kirill Kaprizov a zajistil pro Wild druhý bod.

Branky a nahrávky

4. J. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 33. Spurgeon (F. Gaudreau, Middleton), rozh. náj. Kaprizov – 3. Quinn, 30. Girgensons (Okposo, Krebs).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 64:27

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Frédérick Gaudreau (MIN) - 0+1

2. Jared Spurgeon (MIN) - 1+0

3. Marc-Andre Fleury (MIN) - 29 zákroků

SEATTLE KRAKEN - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Seattle své fanoušky nezklamalo

Hokejisté Seattlu dokázali skórovat v každé třetině a došli si pro vítězství 3:1. Skvěle si v dresu s Krakenen vede Eeli Tolvanen, který se znovu napsal mezi střelce.

Branky a nahrávky

9. Geekie (B. Tanev, Soucy), 29. Wennberg (Eberle, McCann), 46. Tolvanen (Bjorkstrand) – 39. K. Johnson (Roslovic).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 56:55



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alexander Wennberg (SEA) - 1+0

2. Morgan Geekie (SEA) - 1+0

3. Philipp Grubauer (SEA) - 24 zákroků

EDMONTON OILERS - CHICAGO BLACKHAWKS

7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

Jednoznačné vítězství Oilers

Oilers v domácím prostředí potvrdili roli favorita a připsali si vysoké vítězství 7:3. V závěru utkání navíc přišel skvělý moment. Do branky Edmontonu se na necelé tři minuty postavil Matthew Berlin, jenž na poslední chvíli před zápasem nahradil Stuarta Skinnera.

Branky a nahrávky

6. Barrie (Nugent-Hopkins, McDavid), 27. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 33. Barrie (Hyman, Nurse), 34. McDavid (Draisaitl, Hyman), 35. Hyman (R. McLeod, Nurse), 49. E. Kane (Draisaitl), 52. R. McLeod – 26. Dickinson (P. Kane, Kurashev), 49. J. Toews (P. Kane, Raddysh), 55. Raddysh (Domi).

Statistika

Střely na bránu: 43 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) - 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:34

Matthew Berlin (EDM) - 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 2:26

Petr Mrázek (CHI) - 36 zákroků, 7 OG, úspěšnost 83,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 36 zákroků, 7 OG, úspěšnost 83,7 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+2

2. Zach Hyman (EDM) - 1+2

3. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2

ANAHEIM DUCKS - ARIZONA COYOTES

2:1pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Třetí výhra v řadě pro Ducks

Anaheim odehrál další velmi dobrý duel a dokráčel si pro vítězství. Coyotes však svému soupeři nedali nic zadarmo a padli až v prodloužení, ve kterém rozhodl Trevor Zegras.

Branky a nahrávky

33. Max Jones (Klingberg, Vaakanainen), 64. Zegras (Klingberg) – 17. N. Ritchie (Fischer, Boyd).

Statistika

Střely na bránu: 45 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 20 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 63:34

John Gibson (ANA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 63:34



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Trevor Zegras (ANA) - 1+0

2. John Gibson (ANA) - 32 zákroků

3. Max Jones (ANA) - 1+0

