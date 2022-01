Florida nadělila Columbusu devět gólů! Ottawa zostudila Edmonton velkým obratem

Nedělní program NHL musel potěšit téměř každého fanouška zámořského hokeje, protože se do akce dostalo hned šestadvacet týmů. Nejlepší výkon ze všech podala jednoznačně Florida, která devíti góly zcela zničil bezbranný Columbus. Největší výbuch noci si připsal Edmonton, který ostudně ztratil ve třetí třetině zápas s Ottawou.

BOSTON BRUINS - NASHVILLE PREDATORS

4:3pp. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Boston vítězem těsného utkání

V Bostonu se odehrálo zajímavé střetnutí, ve kterém domácí byli dvakrát napřed, ale Nashville dokázal v obou případech vyrovnat a nakonec duel dospěl až do prodloužení. V něm si u gólu Taylora Halla připsal asistenci David Pastrňák.

Branky a nahrávky

4. Smith (Bergeron, Marchand), 8. Reilly (Haula), 44. Marchand (McAvoy, Bergeron), 64. Hall (Pastrňák, Vaakanainen) – 15. Sissons (McCarron), 28. Kunin (Cousins, Borowiecki), 47. Josi (Tomasino).

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 – 29 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:35

Juuse Saros (NSH) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:41



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:06



Tři hvězdy utkání

1. Taylor Hall (BOS) - 1+1

2. Brad Marchand (BOS) - 1+1

3. Roman Josi (NSH) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - VANCOUVER CANUCKS

4:1 (1:1, 2:0, 1:1)

Carolina s přehledem vyzrála na Canucks

Hlavním hrdinou celého utkání se stal útočník Martin Nečas, který svoje narozeniny oslavil nádherným gólem a asistencí a zaslouženě byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

9. Aho (Teräväinen, DeAngelo), 22. Trocheck (Svečnikov, Nečas), 25. Nečas (Svečnikov, Trocheck), 45. Lorentz (Skjei, Pesce) – 14. Horvat (Schenn).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,77 %, odchytal 60:00

Thatcher Demko (VAN) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,88 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:30



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) – 1+1

2. Andrej Svečnikov (CAR) – 0+2

3. Vincent Trocheck (CAR) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - WASHINGTON CAPITALS

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Ovečkin se trefil do prázdné klece

V nejnovější aréně NHL se odehrál naprosto vyrovnaný duel, ve kterém nebylo až do samotného závěru jisté, kdo bude naplno bodovat. Capitals však tlak soupeře přečkali a trefou do prázdné klece pár sekund potvrdil jejich vítězství Alexandr Ovečkin.

Branky a nahrávky

5. Wilson (Protas), 60. Ovečkin (Kuzněcov, Bäckström).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 57:52

Vítek Vaněček (WSH) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:14

Vítek Vaněček (WSH) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM, čas na ledě 21:56



Tři hvězdy utkání

1. Tom Wilson (WSH) – 1+0

2. Semjon Varlamov (NYI) – 34 zákroků

3. Vítek Vaněček (WSH) – 23 zákroků

FLORIDA PANTHERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Formu Floridy tentokrát odnesl Columbus

Florida naděluje góly ve velkém stylu. Columbus na ledě silného týmu nebyl daleko od toho, aby inkasoval potupných deset gólů. Panthers mají skvělou formu a vychází jim na ledě téměř vše.

Branky a nahrávky

1. Verhaeghe (Weegar, Barkov), 3. Duclair (Huberdeau, Ekblad), 10. Weegar (Reinhart, Ekblad), 14. Verhaeghe (Reinhart, Weegar), 23. Huberdeau (Bennett), 33. Lundell (Lomberg, Hörnqvist), 44. Bennett (Duclair), 48. Lundell (Weegar, Ekblad), 51. Hörnqvist (Lomberg, Luostarinen) – 43. Nyquist (Domi, Bean), 51. Jenner (Nyquist, Peeke).

Statistické okénko

Střely na bránu: 51 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3%, odchytal 13:28

Joonas Korpisalo (CBJ) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1%, odchytal 46:32



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:01



Tři hvězdy utkání

1. MacKenzie Weegar (FLA) – 1+3

2. Aaron Ekblad (FLA) – 0+3

3. Anton Lundell (FLA) – 2+0

ST. LOUIS BLUES - TORONTO MAPLE LEAFS

5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Zápas obratů pro Toronto

St. Louis nebylo v domácím zápase lepším týmem, i tak ale bude zklamáno, protože v tomto duelu mohlo bodovat. Blues se po špatném začátku podařilo vývoj utkání otočit a dostat se ve třetí části do vedení, Maple Leafs nicméně následně dvěma góly rozhodli.

Branky a nahrávky

4. O'Reilly (Barbašev, Sundqvist), 24. O'Reilly (Mikkola), 26. Saad (Thomas), 37. Thomas (Kyrou, Saad), 44. Mikkola (Kyrou, Faulk) – 6. Bunting (Matthews), 8. Marner, 10. Tavares (Kerfoot, Rielly), 29. Liljegren (Dermott, Engvall), 52. Matthews (Marner, Rielly), 57. Michejev (Engvall).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:23

Jack Campbell (TOR) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:36



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18



Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) – 1+1

2. Ryan O'Reilly (STL) – 2+0

3. Auston Matthews (TOR) – 1+1

DETROIT RED WINGS - BUFFALO SABRES

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Nedeljkovic vynuloval Buffalo

Po špatných výkonech v poslední době mají v Detroitu konečně důvod k radosti. Red Wings v zápase využili dvě přesilové hry, Alex Nedeljkovic před zraky své rodiny vychytal čisté konto a Detroit si připsal přesvědčivé vítězství 4:0.

Branky a nahrávky

9. Bertuzzi (Larkin, Zadina), 20. Fabbri (Bertuzzi, Raymond), 41. Raymond (Larkin, Naměstnikov), 53. Rasmussen (Bertuzzi, Hronek).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 22 | Přesilová hra: 2/5 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 58:43

Aaron Dell (BUF) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:45

Filip Zadina (DET) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Bertuzzi (DET) – 1+2

2. Alex Nedeljkovic (DET) – 22 zákroků

3. Dylan Larkin (DET) – 0+2

TAMPA BAY LIGHTNING - DALLAS STARS

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Tampa rozhodla ve třetí třetině

Tampa dokázala splnit roli favorita, ale pořádně se nadřela. Dallas byl vyrovnaným soupeřem po celý duel a zápas se na stranu Lightning přetočil až ve třetí třetině.

Branky a nahrávky

20. Point (Kučerov, Hedman), 51. Colton (Kučerov, Foote), 60. Killorn (Stamkos, Cirelli) – 14. Lindell (Pavelski).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Anton Chudobin (DAL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:43



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 14:14

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 2, čas na ledě 16:26



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) - 0+2

2. Ross Colton (TBL) - 1+0

3. Andrej Vasilevskij (TBL) - 19 zákroků

PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK RANGERS

2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Chytil pomohl k obratu Rangers

Zklamání pro Flyers. Philadelphia se v polovině třetí třetiny dostala do vedení a chvíli to vypadalo, že by mohla pomýšlet na vítězství, nicméně Rangers velmi rychle vývoj utkání otočili a nakonec o gól vyhráli. Podílel se na tom i Filip Chytil.

Branky a nahrávky

12. Lindblom (Konecny, Laughton), 51. York – 6. Zibanejad (Fox, Panarin), 51. Chytil (Panarin, Strome), 54. Kreider (Fox, Kakko).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:35

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:48



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) – 1+0

2. Cameron York (PHI) – 1+0

3. Adam Fox (NYR) – 0+1

CHICAGO BLACKHAWKS - ANAHEIM DUCKS

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Cenný skalp pro Chicago

Chicago odehrálo před vlastními fanoušky velmi dobré utkání po všech stránkách a dokázalo dokráčet k vítězství 3:0. Lukáš Dostál v brance Anaheimu ale předvedl opět velmi dobrý výkon.

Branky a nahrávky

26. Hagel (Gustafsson, Stillman), 45. Kane (DeBrincat, Toews), 57. Kubalík (DeBrincat, de Haan).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 37 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:06



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:08

Jakub Galvas (CHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:56

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:06



Tři hvězdy utkání

1. Marc-Andre Fleury (CHI) – 37 zákroků

2. Brandon Hagel (CHI) – 1+0

3. Riley Stillman (CHI) – 0+1

ARIZONA COYOTES - COLORADO AVALANCHE

0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Colorado potvrdilo roli favorita

Colorado v Arizoně splnilo to, co se od něj očekávalo a s přehledem vyhrálo 5:0. Nezabránil tomu ani Karel Vejmelka, který si tentokrát připsal "pouze" sedmadvacet zákroků.

Branky a nahrávky

14. MacKinnon (Rantanen, Makar), 31. Rantanen (MacKinnon, Landeskog), 33. Kadri (Burakovsky), 35. Rantanen, 60. MacKinnon.

Statistické okénko

Střely na bránu: 20 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (COL) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 2+1

2. Nathan MacKinnon (COL) – 2+1

3. Darcy Kuemper (COL) – 20 zákroků

SEATTLE KRAKEN - LOS ANGELES KINGS

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Kings pokračují v dobré formě

Kings si dokázali dojít pro čtvrté vítězství v řadě a ve své divizi se posunuli na druhé místo. Seattle se naopak hodně trápí a nebodoval pošesté v řadě.

Branky a nahrávky

31. Johansson (Järnkrok, Giordano) – 5. Kempe (Iafallo, Kopitar), 25. Danault (Anderson, Moore), 60. Danault (Moore, Arvidsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 18 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Chris Driedger (SEA) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:47

Cal Petersen (LAK) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cal Petersen (LAK) - 17 zákroků

2. Chris Driedger (SEA) - 18 zákroků

3. Marcus Johansson (SEA) - 1+0

EDMONTON OILERS - OTTAWA SENATORS

4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Velkolepý obrat Senators

Edmonton měl všechno velmi dobře rozehrané a po dvou třetinách vedl o dva góly, to však nikdo netušil, co přijde v té třetí. Ottawa v ní nasázela hned pět gólů a vývoj utkání zcela otočila. Hodně hořký duel pro Oilers, kterým se vůbec nedaří a propadají se v tabulce.

Branky a nahrávky

20. Kassian (Draisaitl, Puljujärvi), 33. Yamamoto (Foegele, Lagesson), 38. Perlini (Keith, Sceviour), 53. Nurse (Hyman, Puljujärvi) – 11. Norris (Tkachuk), 43. Gaudette (Formenton, Tierney), 46. Formenton (Gaudette, Tierney), 51. Zub (Brown, Batherson), 57. Norris (Stützle, Chabot), 60. Sanford.

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:55

Matt Murray (OTT) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:15



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Josh Norris (OTT) - 2+0

2. Darnell Nurse (EDM) - 1+0

3. Alex Formenton (OTT) - 1+1

SAN JOSE SHARKS - PITTSBURGH PENGUINS

1:2pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Penguins rozhodli v prodloužení

San Jose bylo střelecky jednoznačně aktivnějším týmem, což se ale na výsledku neprojevilo. Skvělý Louis Domingue držel svůj tým a nakonec ho dotáhl k vítězství po prodloužení.

Branky a nahrávky

8. Balcers (Karlsson, Meier) – 11. Letang (Guentzel, Blueger), 61. Guentzel (Crosby, Letang).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (SJS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:37

Louis Domingue (PIT) – 40 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 60:37



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:56

Adam Raška (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:19

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 8:45

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:18



Tři hvězdy utkání

1. Louis Domingue (PIT) - 40 zákroků

2. Jake Guentzel (PIT) - 1+1

3. Adin Hill (SJS) - 25 zákroků

