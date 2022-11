Co je s Voráčkem? Ve Finsku zažil radost i bolest, skončil na marodce

Na trip do Finska se Jakub Voráček těšil, nejspíš na něj ale nebude vzpomínat v dobrém. A to i přes fakt, že proti Coloradu dal svůj první gól v sezoně. Při přesilové hře mistrně tečoval střelu Patrika Laineho, čekání na premiérový zásah tak bylo oproti loňsku o jeden mač kratší (11 duelů). Ten večer odehrál přes sedm a půl minuty při početních výhodách, při prohře 3:6 byl na ledě znát. O den později už za Columbus ale v helsinské Nokia Areně nenastoupil. A nehraje ani po návratu za velkou louži.

Mazák, mentor, mistr přihrávky.

Tím vším Voráček je. Teď si navíc můžete přidat další výraz na M a to marod.

Zkušený forvard byl v polovině minulého týdne zařazen na listinu zraněných hráčů, přitom původní zprávy ze země tisíce jezer mluvily o tom, že jeho zdravotní trable mohou odeznít ze dne na den.

Nestalo se tak, světový šampion z roku 2010 pauzíruje už tři zápasy. A na brzký comeback do sestavy Blue Jackets to nevypadá.

Ptáte se, co Voráčkovi, třiatřicetiletému Kladeňákovi, je?

Jestli jste utkání sledovali, víte, že "Voras" dostal zkraje třetí třetiny hokejkou do obličeje od Drydena Hunta. Dvacetiminutovku pak dohrával s krvavým šrámem pod nosem.

Kvůli tomu se ale absence v NHL nesbírají.

Vyčerpávající odpověď, proč Voráček nehraje, zámořské sportovní weby nenabízí. Uvádí jen "zranění v horní části těla." To samé se dozvíte také z oficiálních zdrojů, ohijský klub žádné upřesnění neposkytl.

Na sociálních sítích se ovšem objevila spekulace, která by dávala smysl a kterou do jisté míry přiživil Aaron Portzline, známý novinář, co se dlouhodobě zabývá Modrokabátníky. A to, že Voráček mohl při finském výjezdu utrpět otřes mozku.

Se svalovým zraněním či nějakou zlomeninou by nejspíš po zmíněné porážce 3:6 novinářům neodpovídal (mimo jiné řekl: "Byl to dobrý zápas, hrálo se nahoru dolů, k vidění bylo hodně šancí, skvělých zákroků, přesilovek i hitů").

Raději by se kurýroval, ono stát před reflektory, zatímco vás sžírá palčivá bolest, není žádný med.

To otřes mozku umí být plíživou záležitostí.

Voráček mohl dohrát zápas, po němž paradoxně mluvil o tvrdosti jako o jednom z plusů večera, s pocitem, že je naprosto v pořádku a druhý den se vzbudit s náhlými potížemi.

"Symptomy nepocítil dříve než po skončení utkání," uvádí Portzline. A když se řekne symptomy, kdekomu automaticky naskočí právě komoce, tedy otřes mozku.

Samozřejmě, další variantou je, že ona rána vysokou holí mohla způsobit "Vorasovi" nějakou lapálii, co řeší dentista. S těmi se ovšem zpravidla hraje, stejně jako třeba se sdrátovanou čelistí, stačí košík, celoobličejový kryt.

Columbus mlčí, Voráčka se zraněním v horní části těla zařadil na marodku, a jen zintenzivnil diskuze hokejové veřejnosti o tom, co populárního forvarda s třiadevadesátkou na dresu trápí.

Je na čase, aby z americké organizace zaznělo víc než jen to, že Voráček je mimo hru naneurčito. Ať už to může být informace jakkoliv nepříjemná.

