Capitals to dokázali! Věřili jsme, ulevil si Ovečkin. Ten chytil starou formu a valí se na Jágra

Málokdo to čekal, ale je to tak. Washington Capitals jsou v play off. A byl to Alex Ovečkin, kdo vstřelil jediný gól Capitals, který skutečně musel překonat brankáře. I díky němu jdou Caps dál. V druhé polovině sezony totiž chytil parádní formu. A rekordy chce lámat i ve vyřazovacích bojích.

Poté, co tuto sezonu zahájil pouhými osmi góly v prvních 43 zápasech, završil Ovečkin základní část 23 góly v posledních 36 zápasech, a zaznamenal tak své rekordní osmnácté třicetigólové tažení v NHL. Ovečkinovo znovuzrození se shodovalo s přístupem jeho týmu, který se nikdy nevzdává.

„Myslím, že celý rok bojujeme se spoustou těžkých okamžiků, zranění, výměn a pořád věříme,“ řekl Ovečkin po zápase. „Nejdůležitější je víra. Všichni si věříme. Ta zkušenost, kterou jsme získali za poslední měsíc, nám pomůže. Pomůže to i trenérskému štábu, protože trenér bude poprvé v play off jako hlavní. Je to pro nás obrovský krok.“

Capitals hráli celé jaro zápasy, které museli vyhrát, protože boj o trval až do posledního dne, kdy hrálo několik týmů bojujících o divokou kartu. Tým využil dobré bilance na domácím ledě v posledních dvou měsících (7-3-2) k tomu, aby se udržel ve hře.

Dvě z posledních vítězství nad Tampou Bay a Bostonem přišla v posledních čtyřech dnech a dovedla Capitals ke klíčovému duelu proti Philadelphii.

„Uvnitř šatny to bylo skvělé,“ dodal Ovečkin. „Užívali jsme si proces. Je to výjimečné. To je důvod, proč hrajeme hokej. Chcete být v takové atmosféře a porazili jsme dobré týmy, zasloužíme si to. Je to situace, o které si nikdo nemyslel, že v ní budeme, ale vyhráli jsme. Dnes večer si ten okamžik užijeme, zítra se ale vracíme do práce. Nikdy nevíte, co se stane v play off. Je to jiný hokej, jiná atmosféra.“

Gól, který zpečetil výhru Capitals, byl bizarní. Flyers potřebovali zvítězit v základní hrací době, a tak stáhl trenér John Tortorella svého brankáře Samuela Erssona za nerozhodného stavu 1:1 v závěru třetí třetiny. TJ Oshie využil první šanci Washingtonu a do prázdné branky dorazil Philadelphii.

Flyers však byli nevědomky vyloučeni ze hry jen chvíli předtím, než Tortorella odvolal Erssona. Detroit vstřelili 3,3 sekundy před koncem základní hrací doby gól, kterým získali alespoň bod a vyřadili Philadelphii. Nikdo to však Tortorellovi neřekl včas.

„Někdy nám pomohou různé týmy a my jsme stále v boji. Až do dnešního večera to byla šílená situace. Detroit získal bod a Flyers ještě stáhli brankáře. Nevěděli o tom. Ale my to bereme. Díky, Philadelphie,“ vzkázal s úsměvem.

V play off tak bude moct dál bojovat o posun v historických tabulkách. Momentálně má na kontě 72 branek, což stačí na 15. místo. Jen osm branek mu stačí k tomu, aby nejen vyfoukl elitní desítku Jeanu Beliveauovi, ale také překonal Jaromíra Jágra, kterému se v této fázi sezony povedlo skórovat 78krát.

Share on Google+