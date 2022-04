Calgary blízko výhře v divizi, formu jako hrom má Coleman

Flames porazili v noci na úterý Chicago 5:2. Výsledek to byl pro Blackhawks krutý, protože ti ještě dvě minuty před třetí sirénou prohrávali jen o gól a poslední dvě trefy Plamenů mířily do odkryté klece Jestřábů. Calgary ale zapsalo důležité dva body do tabulky, poskočilo zpět na druhou příčku Západní konference a přiblížilo se k vítězství v Pacifické divizi, kde má před Oilers již devítibodový náskok.

V závěru sezóny šlapou svěřenci trenéra Darryla Suttera jako dobře namazaný stroj. Z posledních osmi utkání prohráli jedno jediné, jinak sbírají výhry a před startem play-off ukazují, že ve vyřazovací části soutěže rozhodně nehodlají být jen do počtu.

V noci na úterý se o kvalitách Flames přesvědčili také v Chicagu, kde Calgary zvítězilo 5:2. Rozhodující krok k výhře udělalo v prvním dějství, už po dvaadvaceti vteřinách vedlo a po úvodní dvacetiminutovce si hýčkalo vedení 3:1. Blackhawks ho následně dotahovali marně a v samotném závěru dvakrát inkasovali do své odkryté svatyně, nepomohla ani jedna asistence Kubalíka.

Tajemství úspěchu Plamenů lze hledat především v defenzivě. Vždyť Flames dosud obdrželi jen 190 branek, což je po Carolině druhý nejnižší počet v celé NHL! Neméně důležitá je ale také hra v útoku. A právě v ní v poslední době vyčnívá Blake Coleman. V duelu s Blackhawks dal jeden gól a na další nahrál. Byl vyhlášen první hvězdou utkání.

V předchozích pěti střetnutích Calgary vstřelil tři branky. „Jasně, celý rok jsme se snažili o to, abychom se dostali do play-off, to se nám teď povedlo, takže první krok byl učiněn. V něm pak musíme hrát nejlépe, jak umíme. Další zápasy ukážou, zda směrem k vyřazovací části děláme vše, co je třeba,“ přemýšlí produktivní forvard Flames.

Důrazný útočník má v této sezóně na kontě 33 kanadských bodů. Lídr bodování Flames, Johnny Gaudreau, jich ale má už 107 a předvádí se v opravdu parádním světle. „Jasně, ten chlap takhle hraje už několikátou sezónu, je snad dokonce ještě lepší než já,“ směje se Blake Coleman. Na každý pád je Calgary bude v play-off potřebovat oba, chce-li pomýšlet na úspěch.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

