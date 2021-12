Boháči se probrali, jenže Buffalu to nestačí. Mají Šavle co nabídnout?

Na minulou sezonu by Šavle z Buffala nejraději zapomněly. V jejím průběhu si připsaly nelichotivou sérii osmnácti porážek v řadě, čímž dorovnaly neslavný rekord Tučňáků z Pittsburghu ze sezony 2003/2004. Předsezonní prognózy fanoušky Sabres optimismem rozhodně nenaplňovaly, přesto si ale Buffalo možná vede lépe, než se předem očekávalo.

Kádr nejslabšího celku uplynulé sezony přes léto ještě výrazněji oslabil. Do Philadelphie zamířil klíčový obránce Ristolainen, na Floridu zase produktivní Reinhart, do Chicaga odešel McCabe a brankářský post opustil Ullmark. Posily sice dorazily, ale hvězdná jména jsme mezi nimi hledali marně.

Na začátku listopadu navíc skončila dlouze propíraná sága s Jackem Eichelem v hlavní roli. Hvězdný Američan si vynutil odchod, vyměněn byl do Las Vegas. Na východní část Spojených států místo něj dorazili Alex Tuch a Peyton Krebs. Součástí velkolepého trejdu byly i volby v draftu, na kterých zcela pochopitelně vydělalo Buffalo.

Marná sláva. I samotní fanoušci Šavlí si musí přiznat, že ani letos to na postup do play-off opravdu není. Kádr chtě nechtě nedosahuje potřebných kvalit. Buffalo tak s největší pravděpodobností bude čekat už jedenáct let na účast v bojích o Stanley Cup.

I přes všechny tyto okolnosti se tým kouče Dona Granata drží na dostřel. Do sezony vkročil velice dobře, poněvadž vyhrál hned pět z prvních sedmi klání. Poté si připsal skalpy Edmontonu, Pittsburghu i Montrealu, avšak počet porážek se stále kupí. Neúspěchy převažují.

Ani uplynulé střetnutí na ledě silné Floridy špatně nevypadalo. Buffalo dokonce vedlo dvakrát o tři branky, ale poté celkem snadno o svůj náskok přišlo. Na Pantery nakonec nestačilo poměrem 4:7.

Je pravdou, že pro Buffalo je každý získaný bod cenný. V kádru najdeme velký počet mladých a talentovaných hráčů, kteří se v NHL teprve učí. V této souvislosti můžeme uvést dvacetiletého Dylana Cozense, o rok staršího Rasmuse Dahlina, jeho krajana Rasmuse Asplunda či zatím nejproduktivnějšího hráče týmu Tagea Thompsona. Nesporná kvalita těchto hokejistů se pořádně projeví až časem.

Zvedá se i Jeff Skinner. Devětadvacetiletý útočník, jenž je s devíti miliony dolarů ročně čtyřiadvacátým nejlépe placeným hokejistou NHL, zažil hrůzostrašné minulé dvě sezony. Už po letošních třiadvaceti zápasech však překonal svá loňská čísla po 53 duelech. Momentálně je na osmi brankách a sedmi asistencích, v průměru tráví na ledě necelých 17 minut.

Velmi podobné statistiky má i Kyle Okposo, který po dávném příchodu z Islanders hokejově ustrnul. Teď to vypadá, že by mohl zaútočit na svou bodově nejlepší sezonu v Buffalu, neboť ve třiadvaceti zápasech nasbíral 16 kanadských bodů. Jeho maximem v dresu Sabres je ročník 2016/2017, ve kterém mu po 65 odehraných zápasech svítilo v kolonce bodů číslo 45.

Okposo i Skinner bezesporu patří mezi klíčové hráče Buffala. Jestli však jejich čísla odpovídají štědrému finančnímu ohodnocení, to ať si každý udělá obrázek sám. V případě třiatřicetiletého Okposa se bavíme o roční gáži šesti milionů dolarů.

I tak si ale v Buffalu mohou alespoň částečně oddechnout. Skinner i Okposo se probrali z několikaměsíčního spánku. Generální manažer Kevyn Adams ale moc dobře ví, že jej čeká ještě pořádný kus práce, aby se Buffalo mohlo pomalými krůčky přiblížit nejslavnějším dobám, kdy se v jeho dresu proháněly hvězdy jako Hašek, Peca, Šatan či Žitnik. Návrat těchto časů je však zatím v nedohlednu.

