NHL v číslech: Kdo získá Jack Adams Award?

V přehledu favoritů na jednotlivé ocenění za základní část se blížíme do finále. Dnes si představíme náš výběr na nejlepšího trenéra a v posledním díle nás bude čekat Hart Trophy. Který z koučů NHL byl pro nás z pohledu statistik ten nejlepší?

Jack Adams Award je udělována trenérovi, který se nejvíce podílel na úspěchu svého týmu. Tak zní její přesná definice. Většinou ji však získá trenér, který se svým týmem nejvíce překonal předsezonní očekávání. Určit, kdo má tuto trofej dostat za tuto sezonu je nesmírně náročné. V posledních dvou letech moc diskuzí nebylo. V minulém ročníku dovedl podceňované Islanders Barry Trotz do play-off a byl jasným vítězem. Rok před ním se také po právu radoval Gerard Gallant s Vegas Golden Knights, kteří hned ve své první sezoně bojovali o Stanley Cup.

Nominace

Letošní sezona ale přinesla řadu zvratů, a nakonec se předčasně přerušila. Vybírat tedy momentálně nejlepšího kouče je pořádný oříšek a kandidátů na ocenění nejlepšího trenéra je zhruba deset. Možná i více. My přinášíme pohled na, pro nás, tři nejvážnější.

John Tortorella

John Tortorella se musel před novou sezonou potýkat snad s největším oslabením, když tým opustili Artěmij Panarin, Matt Duchene nebo Sergej Bobrovskij. A od Columbusu se tak očekával velký propad. Ztráta několika kvalitních forvardů a stabilní brankářské jedničky však na Columbusu téměř nezacnechala stopy a Blue Jackets až do samého přerušení soutěže bojovali v silné Metropolitní divizi o play-off.

A to i přes to, že byli Jackets týmem, který se neustále potýkal se zraněními, když dohromady jejich hráči vynechali přes 350 utkání, což je nejvíce v celé NHL. Viz. grafika:

Blue Jackets však dokázali v 70 zápasech nasbírat 81 bodů, když měli bilanci 33-22-15 (výhry-prohry-prohry v prodloužení/na nájezdy). Po odchodu Bobrovskiho se Tortorella nemohl tolik spolehnout na brankáře, když Joonas Korpisalo a Elvis Merzlinkins inkasovali o 0,16 gólu za 60 minut více než by se očekávalo, což Blue Jackets řadí na 17. místo.

Columbus ale patřil k nejlepším týmům v eliminaci střel proti, při hře 5 na 5 na branku Blue Jackets šlo za každých 60 minut o dvě méně než je ligový průměr. Jejich poměr nezblokovaných střel byl navíc celkově pozitivní, když se při přerušení soutěže zastavil na 50,66 %. Ještě lépe si svěřenci Johna Tortorelli vedli v rámci očekávaných branek, kde měli poměr 51,66 %. To je dokonce lepší poměr než měl Columbus v silnější sestavě v loňském ročníku! A pozitivní bilanci si Columbus drží i v rámci vstřelených branek, kde mají poměr 50,66 %. To vše s tolika absencemi.

Ty se pak ale projevili především na přesilové hře, která patřila k těm nejhorším. Columbus totiž nastřílel pouze 5,05 gólu za 60 minut, a navíc 0,96 branky inkasoval. Oproti loňské sezoně však došlo pouze k drobnému zhoršení. Oslabení naopak patří do té lepší poloviny, kdy Blue Jackets inkasovali 5,77 gólu za hodinu hry, šestý nejlepší výsledek a i zde patří Tortorellovi kredit.

Jared Bednar

Podobné problémy jako Columbus mělo v sezoně i Colorado. I Avalanche se totiž museli vypořádat se spoustou absencí, když ze sestavy vypadli Cale Makar nebo Mikko Rantanen. I tak drží Jared Bednar tento tým na vzestupu a Avalanche dotírají na obhájce Stanley Cupu ze St. Louis. Je to tak pro Avs další pokrok, když loni postoupili do play-off z divoké karty. Jared Bednar odvádí výbornou práci.

Bilance Colorada je po 70 odehraných zápasech 42-20-8 se ziskem 92 bodů a to především díky vynikající ofenzívě vedené Nathanem MacKinnonem. Avalanche však dokazují jak silným týmem jsou. Při hře 5 na 5 patří k nejlepším týmům. Poměr 52,97 % všech střeleckých pokusů je řadí na páté místo a jen o pár míst hůře jsou na tom v rámci očekávaných branek, kde mají Avalanche poměr 52,29 %. Zmiňovaná kvalitní ofenzíva se pak projevuje na gólovém rozdílu – Avs jsou v tomto ohledu nejlepším týmem NHL, když vstřelí 0,9 gólu více než soupeř za každých 60 minut a mají poměr branek rovných 59 %.

Slabinou Colorada je v letošní sezoně podprůměrná přesilovka, když se gólovým rozdílem + 5,72 branky za 60 minut řadí celek z Denveru na 20. místo. O poznání lepší má tým pod kontrolou Jareda Bednara oslabení, kde mu patří s rozdílem mínus 5,22 gólu desátá pozice a speciální týmy tak vychází pro Avs kladně.

Jon Cooper

Jon Cooper má v rukou poslední roky bezesporu jeden z nejlepších týmů. Často se stává, že právě na toto trenéři v hlasování o toho nejlepšího doplácí. Určit co je úspěchem systémů a co kvalitou hráčů je nesmírně náročné. V letošní sezoně měli Bolts slabší start do sezony, ale poté co nabrali obrátky, byli téměř k nezastavení a Jon Cooper si určitě zaslouží pozornost.

Lightning patří k nejlepším celkům letošního ročníku a to především při hře 5 na 5. I s přihlédnutím k jejich špatnému vstupu do sezony se drží na druhém místě v poměru očekávaných branek a na třetím v poměru těch skutečně vstřelených a inkasovaných. Za 60 minut hry si hráči s bleskem na hrudi vytvoří šance na 2,49 gólu, jejich soupeři pak na 2,09, což je čtvrté nejmenší číslo v NHL. Skutečně pak Bolts vstřelí nejvíce branek, za 60 minut jich dají 2,96 a inkasují 2,2.

Porovnání očekávaných a reálně inkasovaných branek pak ukazuje, že Andrej Vasilevskij má na výsledky špíše negativní vliv, když inkasoval o 5,21 gólu více než by se čekalo. Ve všech situacích je pak jeho rozdíl mezi očekáváním a realitou mínus 8,29 branky.

Speciální týmy se pod vedením Coopera pohybují okolo ligového průměru. Přesilová hra je s plus 6,86 góly na 13. místě, oslabení je potom lehce pod průměrem, když mají Bolts rozdíl mínus 5,78. Celkově tak jejich výkony v přesilovkách a oslabeních vyznívají příznivě.

Závěr

Rozhodnout o nejlepším trenérovi je tuto sezonu nesmírně složitý úkol a staré známé co člověk, to názor, bude v tomto platit dvojnásob a jistě si každý najde svého favorita. Naším vítězem a nejlepším trenérem sezony 2019/2020 se stává:

John Tortorella (Columbus Blue Jackets)

Ten si totiž musel projít několika nástrahama už od trhu volných hráčů až po průběh letošní sezony, kdy téměř v žádném zápase neměl k dispozici kompletní sestavu. Přes to Blue Jackets ukončili sezonu na příčce pro play-off. Z naší vybrané trojice, ale i ze jmen, která se objevují pod tímto odstavcem, může však vyhrát naprosto kdokoliv a každý z nich bude mít své základy, na kterých může výhru postavit.

Další adepti: Dave Tippett (Edmonton Oilers), Alain Vigneault (Philadelphia Flyers), Bruce Cassidy (Boston Bruins)

Přehled dalších trofejí:

James Norris Memorial Trophy

Vezina Trophy

Frank J. Selke Trophy

Calder Memorial Trophy

Share on Google+