NHL v číslech: Kdo získá Calder Memorial Trophy?

Některým z nás to přijde ještě teprve jako včera, kdy odstartoval tento ročník NHL a v Praze se odehrálo utkání mezi Flyers a Blackhawks, ovšem než byste řekli švec, závěr základní části je opět tady. Tudíž jsme se rozhodli, že během následujících týdnů sepíšeme analýzy k tomu, kdo by měl vyhrát těchto šest individuálních ocenění: Calderova trofej, Selkeho trofej, Vezinova trofej, Norrisova trofej, Adamsovo ocenění a Hartova trofej. Začínáme nováčky.

Ihned na úvod bychom chtěli říci, že v tomto ročníku se mohou dívat fanoušci hned na několik skvělých výkonů nováčků. To platí pak i pro české fanoušky, když naši zemi letos velmi dobře reprezentuje dvojice Dominik Kubalík a Martin Nečas.

Vybrat tedy konkrétně tři hráče, kteří by podle nás měli být nominováni na červnový ceremoniál udílení cen, a následně i samotného vítěze bylo opravdu hodně těžké.

Nominace

Jedním z finálové trojice by měl být Quinn Hughes, obránce Vancouver Canucks.

Zadák Kosatek je mezi nováčky napříč celou NHL nejvytěžovanějším hráčem, když v průměru na zápas odehrál doposud 21 minut a 45 sekund. V rámci Vancouveru je pak hned druhým hokejistou, který dostává na ledě nejvíce prostoru.

V posledních dvou měsících je to ovšem Quinn Hughes, kdo má ve většině utkání Canucks nejvyšší odehraný čas. Z prostého důvodu. Vancouver bojuje o play off, je pro něj důležitý každý bod, tudíž nejlepší hráči týmu začínají dostávat ještě více minut než doposud.

Nejstarší z bratrů Hughesů pak skutečně patří mezi nejlepší hokejisty svého celku. 20letý obránce je hned čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Kosatek, mezi nováčky pak tím nejproduktivnějším, když nasbíral už 51 bodů v 64 utkáních za osm branek a třiačtyřicet asistencí.

Do historie Canucks se už zapsal nesmazatelným písmem, když žádný jiný nováček Kosatek nezaznamenal více asistencí. Už jen pět bodů mu pak chybí k vyrovnání rekordu v nasbíraných bodech. Kosatkám zbývá do konce základní části ještě sedmnáct utkání.

Co je avšak hlavní? Quinton Hughes má na své spoluhráče skutečně pozitivní vliv. Především v poměru střeleckých pokusů, když jeho spoluhráči s ním na ledě si vylepší poměr těchto pokusů hned o více než osm střel. Famózní výsledek. Celkově pak kanadský celek s Hughesem na ledě své soupeře ve většině utkání přehrává.

Pokud se Vancouver letos probojuje do vyřazovacích bojů, Quinn Hughes na tom bude mít skutečně velký podíl, jakožto nejlepší bek Kosatek.

Dalším nominovaným v našich očích by měl být Dominik Kubalík, útočník Chicago Blackhawks.

Tým okolo kapitána J. Toewse letos nemá moc důvodů k radosti, ovšem to se netýká českého útočníka, který ve svých čtyřiadvaceti letech hraje svoji první sezonu v NHL a udivil už nejednoho fanouška. Momentálně mu totiž schází už jedna pouhá trefa k jubilejní třicítce.

Pochopitelně je tak Dominik Kubalík nejlepším střelcem mezi všemi nováčky NHL, a to i v přepočtu na 60 minut hry. Když se přemístíme do herní situace pět proti pět, zde také, co se týče produktivity, nemá konkurenci, když s 33 body suverénně hájí první příčku. Jen tak mimochodem: na třetí příčce nalezneme Martina Nečase s 24 body.

Kubalík skutečně zažívá vynikající ročník, když i celkově mezi všemi hráči celé NHL je nejlepším střelcem za 60 minut hry při hře pět proti pěti, to je už skutečně famózní počin.

Český rodák má na své spoluhráče pozitivní vliv, ovšem nedostává stále na ledě tolik prostoru, kolik by si zasloužil a Blackhawks velmi pravděpodobně do vyřazovacích bojů nepostoupí, což mu bohužel v očích zámořských novinářů jistě ubere na reputaci. Byť umístění týmů by nemělo hrát v tomto individuálním ocenění žádnou roli.

Posledním ve finálové trojici by měl být Cale Makar, obránce Colorado Avalanche.

Laviny zažívají opět vynikající ročník a nemalý podíl na tom má i Makar, který je momentálně druhým nejproduktivnějším nováčkem NHL s 47 body i přesto, že vynechal kvůli zranění už devět utkání.

Ovšem se zde také pochopitelně projevuje kvalita týmu jako takového, když Colorado patří letos mezi vůbec ty nejlepší týmy celé ligy, tudíž Makarův vliv na spoluhráče není takový jako od Hughese či Kubalíka.

I tak to ale nemění nic na tom, jak výtěčný ročník Makar hraje, když svoji roli zvládá vskutku bravurně a směrem do ofenzívy je rozhodně nejlepším obráncem svého celku. Což dokazuje i gólový rozdíl Makara při hře pět proti pěti, když s pozitivním rozdílem 21 branek suverénně kraluje všem nováčkům.

Závěr

* Vysvětlivka: Statistika 'RelTM' není stejná jako 'Rel', která byla užívána v předchozích článcích NHL v číslech. Na rozdíl od relativní statistiky, která se zaměřuje pouze na porovnání výkonu se sledovaným hráčem na ledě a bez něj, bere statistika 'RelTM' do úvahy i odehraný čas daného hráče se všemi spoluhráči a porovnání jejich výkonů s naším sledovaným hráčem pokud jsou na ledě bez něj. 'RelTM' tak mnohem lépe vystihuje vliv sledovaného hráče.

Jistě, do konce základní části stále zbývá klubům více než patnáct utkání, což rozhodně není málo a ještě se může stát, že některý z nováčků předvede výborné výkony, někdo jiný naopak špatné a nakonec vše bude jinak.

Ovšem za současného rozpoložení, kdy navíc Cale Makar trpí zraněním v horní části těla a neví, kdy se vrátí na led, při pohledu na výše vložený graf, na individuální čísla jednotlivých nováčků a především právě jejich vliv na své spoluhráče, prohlašujeme, že by se letos nejlepším nováčkem sezony měl stát:

Quinn Hughes (Vancouver Canucks).



Další adepti: M. Blackwood (New Jersey), A. Fox (NY Rangers), M. Nečas (Carolina).

* Všechny statistiky jsou k 3. 3. 2020.



