NHL v číslech: Kdo získá Selke Trophy?

Náš seriál analýz jednotlivých trofejí dnes pokračuje nejlepšími defenzivními forvardy. Kdo si přijde na podium pro Frank J. Selke Trophy? V prvním článku jsme se předtím věnovali nejlepším nováčkům a v následujících týdnech nás ještě čeká Vezinova trofej, Norrisova trofej, Adamsovo ocenění a Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

Selke Trophy by měla být udělována nejlepšímu defenzivnímu útočníkovi. Jednou z nejtěžších disciplín je však v hokeji právě měřit defenzivní přínos jednotlivých hráčů. My se o to pokusíme pomocí nejlepších dostupných statistik a zaměříme se právě na defenzivní činnosti jednotlivých útočníků.

Které statistiky jsou pro nás tedy v rámci defenzivních schopností směrodatné? Půjde především o relativní metriky vůči spoluhráčům a to v rámci limitování střeleckých pokusů, očekávaných branek a potom i vlivu na samotné inkasované branky. S těmito statistikami už jste se setkali v minulých dílech NHL v číslech.

* Vysvětlivka: Statistika 'RelTM' není stejná jako 'Rel', která byla užívána v předchozích článcích NHL v číslech. Na rozdíl od relativní statistiky, která se zaměřuje pouze na porovnání výkonu se sledovaným hráčem na ledě a bez něj, bere statistika 'RelTM' do úvahy i odehraný čas daného hráče se všemi spoluhráči a porovnání jejich výkonů s naším sledovaným hráčem pokud jsou na ledě bez něj. 'RelTM' tak mnohem lépe vystihuje vliv sledovaného hráče.

Nyní však využijeme i statistiku nazvanou GAR (Goals Above Replacement). Jedná se o číslo, které se snaží dohromady zachytit hned několik faktorů, které hráč může ovlivnit, a porovnává jeho výkony s hráčem, který je na pomezí sestavy týmu NHL a stává se tak referenčním bodem s hodnotou nula. Číslo pak udává ke kolika gólům sledovaný hráč přispěl právě v porovnání tzv. „replacement“ hráčem.

Do našeho výběru jsme pak zahrnuli pouze hráče, kteří odehráli minimálně 500 minut při hře 5 na 5, nastupují na oslabení a zároveň v průměru odehrají v zápase minimálně 17 minut. Mělo by se tedy jednat o komplexního defenzivního hokejistu, který dostává důvěru trenéra v prvních dvou formacích. A teď pojďme na samotný výběr nejlepších defenzivních útočníků.

Nominace

Mladý centr Lightning Anthony Cirelli se ve své druhé kompletní sezoně vypracoval mezi defenzivní hvězdy. V nabitém kádru Tampa Bay může být lehce přehlédnutelný, to však nic neubírá z jeho skvělých výkonů, především pak na vlastní polovině hřiště, kdy má defenzivní GAR na hodnotě 3,6, čtvrté nejvyšší číslo z našeho výběru hráčů. A to i přes jednu z nejtěžších pozic. Cirelliho totiž Tampa využívá především v defenzivní zóně, když jen dvacet procent útočníků má nižší poměr ofenzivních a defenzivních startů. Konkrétně Cirelli zatím startoval svá střídání ve 155 případech v útočném a 181krát v obranném pásmu. A pouze 7 % útočníků odehraje více času proti elitním formacím.

Cirelli i přes to patří mezi nejlepší útočníky v rámci očekávaných i skutečných inkasovaných branek, když se při jeho pobytu na ledě očekává, že Lightning inkasují 1,92 gólu za 60 minut, 21. nejmenší číslo mezi všemi útočníky v NHL. Skutečně jich soupeři vstřelí 1,47, sedmá nejlepší hodnota!

Mladý kanadský forvard má také pozitivní vliv na své spoluhráče ve všech defenzivních kategoriích. Spoluhráči s ním na ledě povolí průměrně o 0,61 méně střel soupeřů bez něj, o 0,15 očekávaných branek a hned 0,59 inkasovaných gólů, což je dokonce čtvrtá nejlepší hodnota v našem sledovaném vzorku hráčů! Cirelli také dostává velkou důvěru při oslabení, když odehrál zatím více než polovinu všech možných minut Lightning. Tím se může pochlubit pouze dalších 15 útočníků.

Sean Couturier už je několik sezon považován za kvalitního two-way útočníka a i v letošním ročníku dostává své pověsti, když nastupuje proti těm nejlepším a dokáže je vcelku pravidelně přehrávat. Jen devět procent útočníků má proti sobě kvalitnější soupeře než on a podobně jako Cirelli, i Couturier je využíván převážně na vhazování ve vlastní obranné zóně.

S Couturierem na ledě Flyers inkasují lehce přes 2 góly za 60 minut, když je s Jakubem Voráčkem v tomto směru nejlepším útočníkem Philadelphie. Očekávaných branek si soupeři vypracují za stejný časový úsek 2,27.

Couturier má však především v rámci inkasovaných branek jeden z největších pozitivních vlivů, když se s ním na ledě spoluhráči zlepší o 0,42 gólu. Stejnou situaci můžeme sledovat i v očekávaných gólech a především v limitování soupeřových pokusů, kde je vliv Couturiera na hodnotách 0,05, respektive 3,34. I Couturier má velkou důvěru na oslabení, když odehrál už 133,52 minuty, spolu s Kevinem Hayesem největší porce v dresu Flyers. Celková defenzivní hodnota Couturiera při rovnovážném počtu hráčů je pak 1,5.

Loňský vítěz Ryan O’Reilly i v letošním roce pokračuje v kvalitních defenzivních výkonech v dresu St. Louis Blues. Stejně jako Cirelli, i O’Reilly svými výkony přispěl v defenzivní části k 3,6 gólům nad výkon okrajového hráče NHL. Podobně jako dva předešlí kandidáti, O’Reilly nemá vůbec lehkou pozici, když jeho percentil kvality protihráčů je 89, a i on nastupuje velmi často na oslabení svého týmu, když odehrál zatím 43,9 % možného času.

S O’Reillym na ledě Blues inkasují 1,91 branky za 60 minut hry, když se jich očekává za stejný čas 2,06. O’Reilly však má velmi solidní vliv na své spoluhráče – vedle jeho osoby se zlepšují o 0,22 inkasovaného gólu, respektive o 0,17 očekávaných branek proti. O’Reilly navíc patří mezi nejlepší i v rámci limitování střeleckých pokusů, když se po jeho boku spoluhráči zlepší o 4,14 pokusu za hodinu hry.

Závěr

Do konce základní části zbývá ještě téměř měsíc, a boj o Selke Trophy je nesmírně vyrovnaný. Pro trofej si tak klidně může dojít i hráč, kterého jsme nyní ani nezmínili. Velká smůla potkala Olivera Bjorkstranda, který se nedávno zranil a do letošní sezony už nezasáhne. Jinak by byl z našeho pohledu obrovským favoritem na Selke Trophy. Jeho celková defenzivní hodnota je totiž 4,9 gólu nad výkon hráče na pomezi NHL, a spoluhráči s ním na ledě inkasují o 0,22 gólu méně, a očekává se i méně branek, o 0,27 za 60 minut. Náš vítěz tedy musí vzejít odjinud a je jím:

Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning).

Momentálně se přikláníme k postavě Anthony Cirelliho, který v nabitém celku Lightning vytváří prostor pro ofenzivní hvězdy. Jeho defenzivní hodnota je jedna z nejvyšších a mezi kandidáty patří ke špičce jak v limitaci soupeřových očekávaných i skutečných branek, tak i ve vlivu na spoluhráče. Navíc má jedno z nejtěžších využití v rámci celé ligy.

Další adepti: Nick Foligno (Columbus Blue Jackets), Mark Stone (Vegas Golden Knights), Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets)

* Všechny statistiky jsou k 6. 3. 2020.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+