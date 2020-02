Flames chtějí Stanley Cup letos. Treliving se snaží posílit obranu i útok

Jedním z týmů, který zatím v rámci uzávěrky přestupů nevykazoval přílišnou aktivitu, jsou Calgary Flames. To by se však brzy mohlo změnit: generální manažer Brad Treliving se totiž chystá posílit defenzivní i ofenzivní řady svého týmu.

Sledovat jeho počínání bude jistě velmi zajímavé. Calgary letos neprožívá bůhvíjakou sezonu a v nabité Západní konferenci bojuje o postup do vyřazovací části.

Flames po All-Star přestávce vypadli z formy a prohráli čtyři zápasy z pěti, načež se začaly ozývat hlasy, zda tento ročník neodpískat a nepokusit se vyměnit nějakou ze strádajících hvězd.

Nabízeli se například Sean Monahan nebo Johnny Gaudreau. Oba sice v aktuální sezoně hrají pod své možnosti, případná výměna by však byla opravdu velkým a nečekaným krokem. Nyní to vypadá, že se Treliving rozhodl jít jinou cestou.

Podle informací TSN se generální manažer kanadského celku snaží získat útočníka do prvních dvou formací a zkušeného obránce. Situaci mu poněkud komplikují zadáci TJ Brodie a Travis Hamonic.

Oběma na konci června vyprší současný kontrakt a stanou se neomezeně volnými hráči, Treliving by ovšem s alespoň jedním rád smlouvu prodloužil.

„Uvidíme, co přinese dalších pár dní a měsíců,“ pravil pro web The Athletic. „Nerad se zabývám hypotetikou, protože když není hráč podepsán před uzávěrkou, neznamená to, že nemůže podepsat až po ní.“

Pokud se tak stane, bude mít Treliving menší manévrovací prostor na posílení týmu před blížící se vyřazovací částí. Calgary se z play off loni pakovalo už v prvním kole a vzhledem k současné situaci by se místo větších změn mělo pokusit zaútočit na Stanley Cup i letos.

„Stále jste na telefonu, pořád hledáte způsob, jak tým vylepšit,“ potvrdil Treliving. „Mám kádr vyprázdnit kvůli něčemu, co na tým může a nemusí mít dopad? Určitě si nemyslím, že je to cesta, kterou se chceme vydat.“

„Nevidím moc hráčů, kteří přijdou a všechno dramaticky změní,“ pokračoval generální manažer Flames. „Nebudeme tým přestavovat před uzávěrkou. Ale jestli se dají některé příchody zvážit? To určitě.“

Flames aktuálně okupují poslední divokou kartu Západní konference, v rámci Pacifické divize se nacházejí na čtvrtém místě se čtyřbodovou ztrátou na první Las Vegas. Další zápas čeká Calgary dnes v noci proti Bostonu.

Sledujte:

Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří? – online

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+