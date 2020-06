Zvíře, Terminátor. Ranař Reaves pokračuje ve Vegas, chce vyhrát produktivitu

Krásné kličky, pohledné akce a góly od něj nečekejte. Úloha Ryana Reavese mezi mantinely je zcela jiná: tvrdý útočník má na ledě co nejvíce znepříjemnit hru hvězdám soupeře, případně chránit vlastní opory. Tyto úkoly už více než dva roky plní v Las Vegas a nyní si vysloužil novou smlouvu.

„Skutečně dobrý podpis pro naši organizaci. Pro náš tým se stal cenným hráčem. V lize ho hodně lidí respektuje, ať už spoluhráči nebo protivníci. Myslím, že svoji tvrdou hrou odvádí opravdu dobrou práci. Je to inteligentní hráč. Realizační tým si velmi cení toho, co dělá pro náš tým,“ uvedl generální manažer organizace Kelly McCrimmon.

Reavesova kapitola ve městě hříchu se začala psát v únoru 2018, kdy byl vyměněn z Pittsburghu. Za tu dobu se stal oblíbencem fanoušků a s týmem zažil parádní jízdu až do finále Stanley Cupu. V dresu Golden Knights dosud nastoupil do 172 zápasů, v nichž vstřelil sedmnáct branek a přidal dvacet asistencí.

Přestože se jeho produktivita po příchodu do Nevady o něco zvedla, stále zdaleka není hlavní devízou. Rodák z Winnipegu umí notně přitvrdit muziku, v probíhajícím ročníku znovu vedl statistiky v počtu hitů (313). Čas od času se taky pustí do pěstního souboje, naposledy v únoru s Rossem Johnstonem z New York Islanders.

Hokejista s přezdívkami „Zvíře“ nebo „Terminátor“ oznámil podpis na Twitteru způsobem sobě vlastním. „V poslední době jsem hodně přemýšlel a existují dvě věci, na které jsem nedosáhl. Zaprvé, nevyhrál jsem Stanley Cup. Zadruhé, nebyl jsem nejproduktivnějším hráčem,“ začal na nahrávce Reaves.

„Stanley Cup letos můžu vyhrát. Ale už nemůžu vyhrát produktivitu, prostě mi pár bodů chybělo a nemohl bych ji vyhrát ani příští rok, kdybych neměl smlouvu. S radostí tedy oznamuji, že jsem s Vegas Golden Knights právě podepsal dvouleté prodloužení smlouvy,“ doplnil.

S novým kontraktem si Reaves o něco finančně pohorší, ročně si přijde na 1,75 miliónů dolarů. Výše platového stropu pro příští sezonu zatím není známa, pokud by ale zůstal na hodnotě 81,5 miliónů dolarů, tak organizaci zbývá necelých sedm miliónů na další smlouvy.

