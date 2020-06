Jako Michael Jordan. Hokejisté se budou muset vyhecovat i bez diváků

Bojují s tím evropští fotbalisté, jejichž soutěže pomalu ožily, a budou s tím bojovat také hokejisté v zámoří. Sport bez diváků. Během dlouhého období sucha fanouškům vyhládlo, rádi vezmou za vděk čímkoli. Také Darnell Nurse neměl o karanténě co na práci a inspiroval se u televize.

Tam v uplynulých týdnech s nadšením sledoval fascinující seriál „Last Dance“, dokumentární drama o posledním roce vítězné dynastie Michaela Jordana a Chicaga Bulls v NBA.

Nurse hodně přemýšlel. Třeba o tom, jak se Jordan dokázal do hry namotivovat. Jak v sobě neustále nacházel hlad a chuť vyhrávat. Jak k tomu vedl spoluhráče. Pokud se NHL probere k životu v prázdných arénách, budou hráči rovněž bojovat s motivací. Budou hledat postupy, jak se vybičovat k co nejlepším výkonům. Příklad Jordana může pomoct.

„Když sledujete jeho myšlenkové nastavení, jak si vytvářel vlastní prostředí, vlastní život. Myslím, že i nás to podobně otestuje v situacích, kterými budeme muset projít. Půjde o schopnost vytvořit si vlastní vzrušení,“ říká obránce Nurse pro CBC.

Mezi mantinely to bude stejné

Hokejisté NHL jsou pochopitelně zvyklí na hluk davu, na intenzivní energii valící se z hlediště. Aktuální opatření kvůli šíření covid-19 činí tohle všechno nemožným. Alespoň pro bezprostřední budoucnost. Hráči se budou muset nabudit do hry sami.

„Bude to ojedinělá kombinace okolností,“ souhlasí útočník Toronta John Tavares. „Všechno, na co jste si navykli, bude jiné. Nesmíte se tím nechat rozhodit, je třeba být soustředěný na to, co máte pod kontrolou. Co se bude dít mezi mantinely, bude stejné jako dřív.“

Také kapitán Winnipegu Jets Blake Wheeler přiznává, že bude divné slyšet v hale spadnout špendlík. Půjde o to myslet na milióny diváků sedících a sledujících hru u televizních obrazovek. „Že nebude nikdo v ochozech, bude něco úplně nového. Hodně lidí se ale bude dívat,“ přikyvuje Wheeler.

Najdou se tací, jimž prázdné kulisy emoce ze hry nevezmou. „Kolikrát publikum ani nevnímám,“ říká obránce Edmontonu Matt Benning. „Nicméně určitou energii z hlediště, třeba po hitu, dobrém brankářském zákroku nebo po gólu cítíte. Na to si budeme muset zvyknout.“

Pokud všechno klapne, odstartují přípravné kempy na novou část sezóny 10. července. Pakliže dají lékařské kapacity požehnání, rozjede se liga znovu na dvou místech, na každém se dvanácti týmy.

„Nebude to stejné, to si nic nenamlouvejme. Upřímně, nebude to stát za moc, my ale musíme hokej vrátit zpět. Jsem si jistý, že fandové si zahulákají doma v obývácích. Musíme udělat, co je potřeba udělat,“ říká otevřeně, avšak s přístupem hokejového profesionála Connor McDavid.

Ve stejném duchu zakončuje své myšlenky Darnell Nurse. „Pořád bojujete o Stanley Cup. Hodně věcí nebude ideálních, ale takový je život. Můžete to brát jako novou výzvu.“

