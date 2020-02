Znovu na hraně. Co můžeme od Blue Jackets očekávat při uzávěrce?

Znovu se pohybují na hraně úspěchu či neúspěchu. Minulou sezonu Columbus Blue Jackets vsadili při uzávěrce přestupů vše na jednu kartu, co od nich můžeme očekávat tentokrát?

Blue Jackets mají aktuálně na kontě sedm výher z posledních osmi zápasů, přičemž vždy bodovali, v tabulce Metropolitní divize jsou potom nyní na třetím místě (bilance 28-16-9). Náskok před pronásledovateli činí dva body.

Reportér Aaron Portzline z uznávaného webu The Athletic nevěří, že podobně jako loni vsadí Columbus vše na jednu kartu. Avšak nějaké posily do útoku by se prý hodily...

Důležité je zde zmínit, že tým sice vlastní volbu v prvním kole, avšak současně postrádá volbu ve druhém a třetím kole – Vstupní draft NHL 2020. Chybí jim navíc i výběr ve druhém kole pro rok 2021.

„Nebudou mít problém vzdát se voleb v pozdějších kolech. Výběr v prvním kole ale bude považován za zlatý," přemítá Portzline.

Zároveň dodává, že na odchodu je pravděpodobně útočník Josh Anderson. Opustit Blue Jackets může například také obránce Ryan Murray a útočník Sonny Milano.

Mezi potenciální příchody naopak můžeme zařadit jména útočníků Kasperiho Kapanena, Kylea Palmieriho, Tomáše Tatara.

Sledovat počínání generálního manažera Jarmo Kekäläinena bude zkrátka velmi, velmi zajímavé. Pod platovým stropem má mimo jiné k dispozici polštář o hodnotě 6.1 milionů dolarů.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února.

Sledujte:

Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří? – online

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+