Konec spekulací. Fleury zůstává ve Vegas, vytvoří tandem s Lehnerem

Vegas Golden Knights byla v posledních dnech věnována velká mediální pozornost. V souvislosti s organizací se psalo především ohledně příchodu obránce Alexe Pietrangela, mluvilo se ale i o budoucnosti brankáře Marca-Andreho Fleuryho. Nyní je jasno, zkušený gólman bude pokračovat ve Vegas.

Informaci novinářům v pondělí potvrdil generální manažer Golden Knights Kelly McCrimmon. Fleuryho budoucnost byla nejistá od zisku Robina Lehnera z Chicaga, olej do ohně pak přililo ještě prodloužení spolupráce mezi organizací a švédským brankářem.

„Letos vidíme, že pozice brankáře je nesmírně důležitá. Našimi gólmany budou Robin a Marc-Andre,“ uvedl McCrimmon.

Jestli je tedy část sestavy, s níž si ve Vegas nemusí dělat příliš starosti, pak jsou to brankáři. Jistota mezi třemi tyčemi se týmu bude hodit vzhledem k nejistotě následující sezony. „Všichni čekáme, že zápasový rozvrh bude extrémně natěsnaný. Mít dva spolehlivé brankáře bude důležité,“ zmínil GM.

Jedním z hlavních problémů tykající se Fleuryho byl jeho vysoký plat. V době, kdy platový strop zamrzl na 81,5 milionech dolarů, se všichni snaží ušetřit každý cent. Golden Knights příští rok gólmani vyjdou na celkem dvanáct miliónů dolarů.

Z toho důvodu bylo Fleuryho jméno skloňováno v souvislosti s výměnou. Probleskly dokonce spekulace o případném návratu do Pittsburghu. Pětatřicetiletý brankář ale setrvá v klubu, s nímž v roce 2018 došel do finále Stanley Cupu.

Jednička draftu z roku 2003 už dříve vyjádřila přání zůstat ve městě hříchu. „S Robinem vycházím skvěle, takže by to podle mě bylo v pořádku. Nechci být jen dvojka, ale budu tvrdě trénovat, snažit se chytat dobře a doufat, že dostanu nějaké zápasy,“ řekl Fleury pro web The Athletic.

McCrimmon kromě toho oznámil, že Lehner podstoupí operaci ramene. Devětadvacetiletý gólman by ale měl stihnout start tréninkového kempu.

