Jaký je osud Krále Henrika? Lundqvist a Rangers hledají společné řešení

Henrik Lundqvist patří mezi nejznámejší hokejové brankáře současnosti, věk ovšem nezastavíte. Na místo sedmatřicetiletého gólmana se začínají tlačit mladíci, Lundqvist byl dokonce minulý týden zdravým náhradníkem. Jak tedy slavný klub hodlá vyřešit situaci v brankovišti?

To je otázka, která momentálně dělá managementu Rangers největší starosti. Lundqvistovi zbývá jeden rok ze sedmileté smlouvy, kterou podepsal v roce 2013. V klubu strávil celou svoji patnáctiletou kariéru v NHL, jeho budoucnost je přesto nejasná.

Důvodem jsou výkony brankářů Igora Šesťjorkina a Alexandera Georgieva. Prvně jmenovaný v probíhajícím ročníku prorazil do prvního týmu Jezdců a skvělými výkony si řekl o větší herní prostor, druhý se osvědčil v minulé sezoně.

Klub z New Yorku má několik možností. Buď si Lundqvista nechat a vyměnit jednoho z mladých brankářů nebo se zbavit švédské legendy. Další variantou je vykoupit poslední rok jeho kontraktu. „Je zřejmé, že po sezoně budeme mít o čem mluvit, jestli se pořád hodím do této role nebo do nějaké jiné,“ ví Lundqvist.

Sedmatřicetiletý gólman letos nastoupil do 28 utkání, přičemž zapsal úspěšnost zákroků 90,7 % a průměr obdržených branek 3,12. Lundqvist za sezonu 2011/12 obdržel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře ligy, na zisk Stanley Cupu však stále čeká.

Prezident klubu John Davidson uvedl, že má v plánu promluvit si s ním na konci sezony. „Je to spravedlivé pro Hanka a jeho rodinu, ale stejně tak pro nás,“ zmínil pro oficiální web NHL. „Víc se k tomu říct nedá. Už jsme o tom mluvili a jsem přesvědčený, že najdeme dobré řešení, ať už bude jakékoliv.“

Známý brankář by se měl mezi třemi tyčemi objevit v následujících dnech, Šesťjorkin byl totiž účastníkem dopravní nehody a několik týdnů bude mimo hru. V úterním duelu proti New York Islanders hájil brankoviště Georgiev.

„Poslední dva roky jsem byl k vedení velmi otevřený. Vím, že si po sezoně sedneme, ale právě teď se soustředím jen na tvrdou práci. Přijde čas, kdy se budeme muset podívat na to, v jaké jsem pozici, ale ohledně toho jsem byl k organizaci velmi otevřený,“ pokračoval Lundqvist.

„Jediné, co mohu dělat, je tvrdě pracovat a být připraven, když dostanu příležitost,“ doplnil rodák z Åre. „Ale zároveň je důležité, abych přinesl pozitivní energii. Samozřejmě je to pro mě nová situace a je těžké nehrát, ale musíte z toho vytěžit maximum. Myslím, že to začíná tréninkem a tvrdou prací.“

Čtěte také:

Coyotes hlásí velký návrat z marodky, uzdravil se gólman Kuemper

Toronto řeší situaci v obraně, na další čtyři roky se dohodlo s Muzzinem

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+