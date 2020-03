Vyhaslé hvězdy, posily na nic. Florida vede další marný boj o play off

Před sezónou ulovili jednu z největších ryb na přestupovém trhu. Stabilitu v brankovišti měl za 70 miliónů dolarů zajistit Sergej Bobrovskij. Přičtěte prošedivělého trenérského matadora na střídačce. Joel Quenneville přinesl zkušenosti trojnásobného vítěze Stanley Cupu. Fanoušci Panthers vyhlíželi sezónu 2019-20 s nadějí, která ale nejspíš zase vyčpí do ztracena.

Bobrovského statistiky jsou hluboce podprůměrné, očekávání ovšem nenaplňují ani další opory. Za největší zklamání posledních týdnů je považována elitní útočná řada. Aleksander Barkov v aktuálních dvou duelech nebodoval, ve čtyřech utkáních 0+2. Jonathan Huberdeau hrál možná životní sezónu, nynější čtyři zápasy má jen 0+1. Jevgenij Dadonov 1+1.

V sobotu prohráli Panthers v prodloužení, daleko bolestivější však byla předešlá porážka s Torontem, přímým rivalem o postupovou trojku. Doma bychom to asi nazvali zápasem o čtyři body (dobře, doma by to bylo o šest), přitom je to přesně naopak. Je to zápas o čisté dva body, pakliže se neprodlužuje. Bitva, kde pokud si váš úhlavní rival urve po šedesáti minutách dva body, vy si jiné neuhrajete, protože stojíte přímo proti sobě.

A Florida v něm selhala.

Mezi oběma týmy byl rozdíl dvou bodů, Panteři měli zápas k dobru. A hráli doma. Vítězství by srovnalo účty a dodalo Floridě optimismus. V divoké první třetině vedli domácí už 3:1, Javorové listy však ještě do první sirény srovnaly. Po bezgólovém druhém dějství zasadili hosté domácím smrtící úder v čase 49:00. Poslední zásah jistil výhru do prázdné klece.

Floridský tisk plísní hlavně první útočnou řadu. Každý prý se zapojil, jen trio Huberdeau – Barkov – Dadonov ne. Nejdůležitější hráči v nejdůležitější fázi sezóny selhávají. „Každý se musí zlepšit, a samozřejmě to začíná u mě,“ vyznal se Barkov, s Huberdeauem nejlépe placený útočník mužstva.

Ještě v době All Star Game přitom byla Florida na postupové pozici, převážně právě díky ofenzivní síle první formace. Obě hlavní hvězdy, jimž dělal před pár lety mentora Jaromír Jágr, si udržovaly skvělou reputaci. Rus Dadonov je výborně doplňoval.

Ve čtvrtek všichni tři pohasli. Za dvacet střídání dali dohromady jen čtyři střely na bránu, svůj minizápas s Torontem prohráli 0:2. V přesilovce ve třetí třetině nevyslali na soupeře jedinou střelu, zato Bobrovskij musel zasahovat dvakrát. „Nedrželi jsme dostatečně puk,“ zlobil se trenér Quenneville. „Bránili jsme se víc, než by se nám líbilo.“

Od přestávky pro All Star Game spadnul Huberdeaův bodový průměr na zápas z 1,33 na 0,8. Barkov se pohoršil z 1,1 na 0,67. Dadonov, který nehraje striktně s touto dvojící, propadl z 0,82 na 0,4.

Ani v sobotu bohužel nic nového. Bobrovskij měl v obou zápasech pár dobrých zákroků, celkově je to ale málo, aby tým vyhrával. Elitní útočné trio opět bez bodu. Chicago si odvezlo z BB&T Center oba body za výhru 3:2 po nájezdech, domácí brali bod. Jelikož Toronto vyhrálo, zvětšil se rozdíl mezi třetím a čtvrtým v Atlantické divizi na pět bodů.

Florida prohrála šestý domácí zápas v řadě. Naposledy se před vlastním publikem radovala 16. ledna s Los Angeles. V tabulce setrvává tam, kde byla loni, předloni i předpředloni, tj. za postupovou osmičkou. Na play off se tu čeká od roku 2016.

