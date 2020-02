Vybroušený drahokam. Kubalík nastřílel první hattrick a dál stoupá statistikami

Před sezónou o něm napsala stránka věnující se dění v Blackhawks, že by mohl být „skrytým drahokamem“. Prorocká slova. Hrany tohohle kamínku se lesknou čím dál víc! Po rozpačitějším úvodu se rozstřílel stylem, za který by se nemuseli stydět ani prověření kanonýři.

Ve čtvrtek zaznamenal Dominik Kubalík svůj první hattrick v NHL. S ohledem na aktuální výkony visel vlastně už nějakou dobu ve vzduchu. Stačilo mu na něj třináct minut třetí třetiny, kdy svými trefami velel k obratu ze stavu 0:2 na 5:2. To všechno na hřišti Tampy Bay Lightning, jednoho z nejlepších týmů Východní konference.

V posledních sedmi zápasech dal sedm gólů, ve dvaadvaceti utkáních osmnáct branek. Je typickým střelcem, jako byli Brett Hull, Milan Hejduk nebo stále je Alexandr Ovečkin. Hráčem jednoho doteku. Důrazným. Hladovým. Pohotovým. A přesným.

První trefu docílil dorážkou vlastní střely, druhou přesnou ranou bez přípravy na přesilovce. Třetí dostal darem od Brandona Saada, který jej nesobecky vyhledal, přestože by prázdnou branku snadno trefil sám.

Blackhawks porazili Tampu v základní hrací době poprvé od prosince 2009.

„Jsem za to opravdu rád,“ řekl Kubalík. „Vlastně ani nevím, proč mi to tam najednou padá. Taky bych to rád věděl. Snažím se dělat pořád stejné věci. Chodit před bránu. A mám štěstí.“

Historická retrospektiva

Plzeňský rodák je třetím zelenáčem v dějinách tradičního klubu, který dal hattrick za jednu třetinu. Před ním to zvládli George Hay (19. února 1927) a Ryan Hartmann (8. ledna 2017). Mezi letošními nováčky NHL je s 29 zásahy suverénně nejlepším střelcem, v kanadském bodování (43 bodů) jsou před ním jen Quinn Hughes (51) a Cale Makar (45).

Kubalík je ale čím dál výraznější také v kontextu Chicaga. Tam je za Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem už třetím nejproduktivnějším hráčem. Dokonale zastínil třeba Alexe DeBrincata, jenž po loňských jednačtyřiceti brankách bude letos rád za dvacítku. S 29 zářezy už je Kubalík nejlepším týmovým střelcem! Ve čtvrtek přeskočil Patricka Kanea (28).

Z českých nováčků už má před sebou v počtu gólů jen Petra Průchu (30) a Petra Klímu (32). Průcha vytěžil v povýlukové sezóně, kdy se v rámci očisty NHL extrémně vylučovalo, maximum z přesilovek s Jaromírem Jágrem. Šestnáct gólů dal tehdy v početní výhodě. Pro srovnání Kubalík jich má letos osm. Klíma zase začínal v trochu jiné době, polovina osmdesátých let byla hodně ofenzivní.

Jelikož letos pravděpodobně oba překoná, podívejme se, jak si vedly slovenské legendy. Hokejový velikán Peter Šťastný začínal v NHL stejně jako Kubalík - ve 24 letech. Legálně odejít nesměl a k emigraci nenašel dřív odvahu. V první sezóně 1980-81 dal 39 branek. Shodně (39) se ve stejném roce prosazoval i jeho mladší bratr Anton. Když se o rok později vysekal ze spárů STB, která ho hlídala na každém kroku, také starší bratr Marián, uvedl se v premiérové sezóně 35 góly.

Pokud Kubalík nepoleví, i tahle čísla jsou pro něj dosažitelná.

To všechno v podprůměrném klubu, s podprůměrným časem na ledě.

