Tento den v historii: John Tonelli zachráncem dynastie Islanders

Nejlepší okamžik v minulosti National Hockey League, jenž se přihodil 13. dubna? ... V roce 1982 se stal John Tonelli jasným zachráncem dynastie New York Islanders.

V semifinále Patrickovy divize proti sobě narazili Islanders a Pittsburgh Penguins. Za nerozhodného stavu 2:2 se hrál tehdy na ledě Nassau Coliseum rozhodující, pátý zápas.

S New Yorkem, jenž byl dvojnásobným obhájcem poháru, to nevypadalo moc dobře. Do třetí třetiny totiž vstupoval s dvougólovou ztrátou, prohrával 1:3.

V 55. minutě se Islanders dostali na dostřel. Necelé tři minuty před koncem třetí třetiny potom srovnali skóre, zásluhou právě Johna Tonelliho. A šlo se do prodloužení.

Tady měli nejprve velmi dobrou šanci Penguins, avšak neuspěli. V čase 66:19 tak udeřil znovu Tonelli a Islanders se mohli radovat.

„Johnny získal puk v rohu a poslal mi ho před bránu. Udělal jsem kličku a chystal se zakončit, soupeř mě ale povalil na zem. Potom jsem už jenom viděl, jak přes mě letí kotouč do sítě," radoval se Bobby Nystrom, měl zde asistenci.

Islanders si následně podmanili zbytek play-off a získali potřetí v řadě Stanley Cup. Mimochodem, vyhráli i následující sezonu 1982-83.

Tonelli, nyní třiašedesátiletý Kanaďan, za své čtrnáctileté působení v nejlepší hokejové lize odehrál 1 028 zápasů, přičemž v nich vstřelil 325 gólů a zapsal celkem 836 kanadských bodů.

V play-off přidal ještě 172 zápasů, ve kterých vstřelil 40 gólů a zapsal celkem 115 kanadských bodů.

Kariéru zahájil sezonou 1978-79, konec potom oznámil v roce 1992. Dres Islanders oblékal téměř osm let, vyzkoušel si jinak i barvy Calgary Flames či Los Angeles Kings.

Byl u všech čtyř pohárů Islanders (1980, 1981, 1982, 1983). Tým mu nedávno (21. února) vyřadil jeho číslo 27.

